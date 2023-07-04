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挺九二共識、廢NCC、要核電、恢復4月役期　侯友宜四大政策一次看

▲侯友宜近日一口氣拋出四大政策主張。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.03）
▲侯友宜近日一口氣拋出四大政策主張。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.03）

記者何哲欣／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調墊底，近日找來國安會前秘書長金溥聰操盤，重整旗鼓，昨天更趁上《少康戰情室》專訪時，一口氣拋出4大政策主張，包括支持合乎《中華民國憲法》的九二共識，恢復4個月役期，撤掉NCC，重啟核一、核二、核三延役，引起外界熱議。不過這四大主張，是否已在國民黨內凝聚共識，或是只有侯友宜先拋出試水溫，不無疑義。《NOWnews今日新聞》整理四大政策重點如下：

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【九二共識】

侯友宜的兩岸主張，備受關注，相較於民進黨總統參選人賴清德已宣示，會延續總統蔡英文的路線，不會再另外宣布台獨，國民黨雖自前總統馬英九時期就奉九二共識為圭臬，但侯友宜過去卻始終不提九二共識，直到昨天接受專訪，終於說出，「我接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，我反對一國兩制的九二共識，我更堅決反對蔡英文汙衊化的九二共識。」

【重啟核一，核二、核三延役】

有別於民進黨的非核家園主張，侯友宜的能源政策主張用核能，他說，在核安妥善處理下，核電絕對是他的選項；安全、穩定、減碳是他能源政策的三大原則，核三不能讓它除役、核二也希望延役、核一經專家評估若能再啟動就啟動，把所有核電做為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，基載電力永續。

【裁撤NCC】

國家通訊傳播委員會（NCC）是2006年時設立，負責維護媒體專業自主，有效辦理通訊傳播管理事項；NCC受行政院監督，但委員有任期制，是獨立機關，避免NCC行使職權受政治力左右。NCC正副主委原本由委員互選，但2011年修法後，正副主委改由行政院長在提名委員時一併指定。

現任主委陳耀祥是在2016年政黨輪替後獲提名為NCC主委，之後因原主委詹婷宜、副主委翁柏宗陸續離職，陳耀祥自2019年代裡、2020年真除。但陳耀祥在NCC主委任內，屢遭質疑變成民進黨打手，包括2020年否決中天新聞台換照案，護航鏡電視鏡電視新聞台之衛星廣播電視執照申請案，甚至還通過《數位中介服務法》草案，遭批傷害言論自由。

侯友宜昨說，蔡政府把NCC搞得烏煙瘴氣，必須重建公平機制的審核，贏回民眾的信賴，若他當選總統，將裁撤NCC，打掉重練，成立新的獨立機關。

【恢復4個月役期】

烏俄戰爭爆發後，台灣擔憂兩岸處境，台海戰火一觸即發，若以台灣目前的戰力，恐難以應付未來局勢，蔡英文去年底為此親自開記者會宣布，2024年起，恢復一年期的義務役，適用對象是2005年1月1日以後出生的役男。而為讓役男提前生涯規劃，教育部也提出配套措施，大學生可以選擇在3年內完成學業，再花1年時間服役。

侯友宜一開始就反對3+1方案，並批這是民進黨想讓青年趕快上戰場，他昨天也直言，當選總統後就恢復4個月兵役。不過多數國人都較支持延長兵役，即使是國民黨立委吳斯懷、游毓蘭，也都認為延長兵役才有效果。

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