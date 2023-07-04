陳柏霖與港星蔡思韵戀愛 淪「竊盜集團首腦」卻要《還錢》10億元
電影《還錢》由《第九分局》導演王鼎霖與億萬監製葉如芬再度合作，集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、蔡凡熙、林哲熹參與演出。《還錢》1日開拍，首度合作的男女主角陳柏霖、蔡思韵，出席開鏡儀式；陳柏霖在片中扮演竊盜集團首腦，要將10億元「還」回去，他與香港女星蔡思韵將譜出浪漫戀曲。
記者黃雅琪/綜合報導
《還錢》劇情講述，一支由張博駿（陳柏霖飾）率領，戰無不勝的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了有史以來最大金額「10億元竊盜案」，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵飾）捲入案件，逼得他們必須把這10億元「還」回去，但是搶錢容易還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務。
擔綱竊盜集團首腦的陳柏霖，開拍心情很輕鬆：「今天天氣很好，跟Leo（導演王鼎霖）也認識滿久了，終於一起合作拍戲，很期待！」在片中飾演陳柏霖前女友的香港女星蔡思韵，也表示相當開心與期待：「因為疫情的關係，有好幾年沒來台灣拍戲，這次是在疫情後來台拍的第一部長片，很開心，回到這個熟悉又喜歡的地方，特別興奮的是《還錢》算是一部喜劇電影，也會有動作的元素，跟我以往參與的作品類型比較不一樣，很期待讓觀眾看到不一樣的蔡思韵！」
李銘忠透露，這次在《還錢》的角色，跟以往在台灣演出的題材幾乎是100％相反的設定，他說：「很開心有這樣的機會，同時也有點緊張。期待跟新的團隊會擦出什麼樣的火花和化學效應，希望我們會給觀眾全新的味蕾享受。拍攝平安順利！」