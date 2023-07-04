張忠謀重新定義「全球化」！大談美中關係的競爭與合作

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不過他也表示，直至2010年代，其實已做到「有史以來最高度全球化」。
美國媒體人Thomas Friedman曾指出，全球化的歷史分成「三階段」，首先「全球化1.0」發生在1492至1800年；「全球化2.0」發生在1800年至2000年；上述兩階段的全球化皆以「歐美國家主動為主」。「全球化3.0」則自2000年至今，此階段與前兩階段最大的相異之處在「非西方國家、非白種人主動」，而張忠謀對此理論表達同意。
另外，Friedman提出「10大促使世界是平的原因」，當中唯有「柏林圍牆倒塌」是地緣政治事件，其餘皆為科技進步帶動。張忠謀也在此增加了「第11個原因」，即「全世界貿易談判成功」，使得WTO（世界貿易組織）得以成立，中國也在2001年加入WTO，這項「促使世界是平的原因」也是地緣政治事件案例。
張指出，截至2020年，「全球化的成績」涵蓋好與壞，其中包含幾十億人民脫離貧窮，以及幾乎所有國家的生活水準皆出現大幅度的進步。
然而，收入及財富的集中度卻也上升，且「人與人」、「國與國」之間不平等的程度也加劇，所謂「修昔底德」（Thucydides）陷阱開始出現，此說法用來描述新興強國崛起，威脅到既有強國的國際霸主地位時，雙方越有可能直接爆發的衝突與戰爭。
目前的案例以美中關係最為顯著，過去幾年雙方減低全球化的案例包含，中國大幅補助當地科技產業、中國表示「2025年晶片自給自足」、美國增加中國貨品進口關稅，以及美國禁止若干高科技器械、「Chips」半導體、設計工具輸中，另外還有美國補貼半導體公司在美設廠，以及中、美對「智慧財產」持不同看法。
他表示，每個國家都有各自的「比較優勢」，而全球化的基礎是「各持經濟上的『比較優勢』分工合作」，如今國家安全、科技領先以及經濟領先的重要性，已在全球化之上，而美中的關係已定調為競爭與合作，目前「競爭」的成分高於「合作」。
對此，張忠謀重新定義全球化，即「不傷害本國國家安全，以及不傷害本國現在與未來科技經濟領先條件下，允許本國企業在國外牟利，也允許國外產品與服務進入本國」，不過，「這樣還能算是全球化化嗎？」他在演講的最後，將問題拋出，留給在場的觀眾反思。