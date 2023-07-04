溫網／義大利希望Sinner直落三晉級！有機會挑戰偶像Dokovic
溫布頓網球錦標賽首日賽事，來自義大利的年輕好手Jannik Sinner以6:2、6:2、6:2直落三的成績擊敗來自阿根廷的Juan Manuel Cerúndolo，本場比賽中Sinner一開賽就展現出宰制力，整場比賽手感火燙，不管在發球成功率、破發點、Ace球上，數據全面碾壓Cerúndolo，輕鬆挺進下一輪，他也有機會挑戰「偶像」Novak Dokovic，成為爭冠黑馬。
記者吳政紘、實習記者陳逸/綜合報導
千禧年後出生的Sinner目前在世界男子單打排名中為第9名，16歲開始挑戰職業賽事至今已累積5座ATP冠軍，並在大滿貫的四項賽事中的最佳成績皆為8強，其中2020法國網球公開賽中成為自2006年的Novak Dokovic後最年輕闖進八強的選手。
Sinner在比賽中最強大的武器是他的雙手反拍，擊球時平均每分鐘可達到1858轉，最高時速更是達到111.2公里每小時，這項武器過去曾被「瑞士天王」Roger Federer稱讚到：「我喜歡他的地方是，他的正手及反手擊球速度幾乎相同」；另外Sinner優秀的側向運動就連Novak Dokovic也對他讚譽有加。
Sinner接下來將在第二輪的比賽中對陣世界排名第15名的阿根廷好手Diego Sebastián Schwartzman，相較前一場比賽，強度明顯提升了不少，但若要突破自己的最佳成績，就勢必要跨過這次難關。