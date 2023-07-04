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東京日台交流會訪高　陳其邁：高雄戰略地理位置十分重要

▲「東京日台交流會」會長玉澤德一郎一行率團訪高拜會高雄市長陳其邁，就提升台日關係、台海局勢等議題進行討論。（圖／高市府提供）
▲「東京日台交流會」會長玉澤德一郎一行率團訪高拜會高雄市長陳其邁，就提升台日關係、台海局勢等議題進行討論。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「東京日台交流會」會長玉澤德一郎一行率團訪高拜會高雄市長陳其邁，就提升台日關係、台海局勢等議題進行討論。陳其邁除感謝東京日台交流會推動台日友好關係的卓越貢獻，期待透過此次會面促進更多雙邊交流，促進更多元領域的實質合作。陳其邁提到台灣和日本是國防安全及經濟安全戰略的重要夥伴，高雄的戰略地理位置也十分重要。

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▲陳其邁提到台灣和日本是國防安全及經濟安全戰略的重要夥伴，高雄的戰略地理位置也十分重要。（圖／高市府提供）
▲陳其邁提到台灣和日本是國防安全及經濟安全戰略的重要夥伴，高雄的戰略地理位置也十分重要。（圖／高市府提供）
陳其邁首先代表高雄市歡迎玉澤德一郎會長一行來到高雄，並表示，1979年台灣民主運動「美麗島事件」的發源地就是高雄，因此這個城市有台灣民主聖地的稱號。陳其邁也強調，要認識真正的台灣一定要從高雄開始。

▲玉澤德一郎也希望東京日台交流會作為台日交流的連結，也對於台灣的民主發展表示肯定，期盼台日持續保持友好關係、攜手維持區域和平現況。（圖／高市府提供）
▲玉澤德一郎也希望東京日台交流會作為台日交流的連結，也對於台灣的民主發展表示肯定，期盼台日持續保持友好關係、攜手維持區域和平現況。（圖／高市府提供）
陳其邁指出中央政府力推國艦國造計畫，七年來超過200艘軍艦在高雄製造，他相信台灣與日本可於地緣政治及地緣經濟方便相互合作依賴，進一步共同維繫東亞地區的和平與安定。陳其邁也介紹高雄近年積極推動半導體、電動車等產業鏈，目前已有許多國際大廠陸續進駐高雄。

玉澤德一郎也希望東京日台交流會作為台日交流的連結，也對於台灣的民主發展表示肯定，期盼台日持續保持友好關係、攜手維持區域和平現況。並表示對亞洲區域和平的關切，他也引述日本已故前首相安倍晉三的話「台灣有事，就是日本有事」，盼台灣和日本保持友好關係、強化雙邊軍事力量，希望攜手維持亞洲和平現況。

陳其邁認為，台日的文化及觀光交流緊密頻繁，台灣人日本旅遊的風氣很興盛，自疫情解封以來，雙邊的觀光互訪人數持續攀升，在官方交流部分，除了今年3月市府團隊出訪熊本外，也已有許多日本縣市訪問團造訪高雄，包含自民黨青年局、友好城市熊本縣及熊本市，交流密切的三重縣、佐渡市、冰見市、千葉縣等城市，針對推動各方面合作深入討論。

陳其邁再次感謝日本從安全議題、農業合作以及疫情期間捐贈400多萬疫苗給台灣等相互扶持的「真情義」，彼此在遇到困難時積極互助，是超越朋友、更接近真正兄弟之邦的難得情誼，唯有「羈絆」能形容兩國的牢不可破的緊密連結，期許持續推動高雄與日本更多層面之實質合作，深化台日情誼。

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