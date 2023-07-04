東京日台交流會訪高　陳其邁：高雄戰略地理位置十分重要

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陳其邁指出中央政府力推國艦國造計畫，七年來超過200艘軍艦在高雄製造，他相信台灣與日本可於地緣政治及地緣經濟方便相互合作依賴，進一步共同維繫東亞地區的和平與安定。陳其邁也介紹高雄近年積極推動半導體、電動車等產業鏈，目前已有許多國際大廠陸續進駐高雄。
玉澤德一郎也希望東京日台交流會作為台日交流的連結，也對於台灣的民主發展表示肯定，期盼台日持續保持友好關係、攜手維持區域和平現況。並表示對亞洲區域和平的關切，他也引述日本已故前首相安倍晉三的話「台灣有事，就是日本有事」，盼台灣和日本保持友好關係、強化雙邊軍事力量，希望攜手維持亞洲和平現況。
陳其邁認為，台日的文化及觀光交流緊密頻繁，台灣人日本旅遊的風氣很興盛，自疫情解封以來，雙邊的觀光互訪人數持續攀升，在官方交流部分，除了今年3月市府團隊出訪熊本外，也已有許多日本縣市訪問團造訪高雄，包含自民黨青年局、友好城市熊本縣及熊本市，交流密切的三重縣、佐渡市、冰見市、千葉縣等城市，針對推動各方面合作深入討論。
陳其邁再次感謝日本從安全議題、農業合作以及疫情期間捐贈400多萬疫苗給台灣等相互扶持的「真情義」，彼此在遇到困難時積極互助，是超越朋友、更接近真正兄弟之邦的難得情誼，唯有「羈絆」能形容兩國的牢不可破的緊密連結，期許持續推動高雄與日本更多層面之實質合作，深化台日情誼。