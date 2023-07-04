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最新11組LINE免費貼圖！小粉獅流行語全收：歐虧、別逼我爆炸

▲全新LINE免費貼圖來了，本周畫風充滿夏日清新，還有「早安、晚安、不想上班」等實用文字。（圖／LINE、記者整理）
▲全新LINE免費貼圖來了，本周畫風充滿夏日清新，還有「早安、晚安、不想上班」等實用文字。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

本周LINE免費貼圖來了！LINE今（4）日在貼圖小舖上架2組全新的免費貼圖，有畫風清新的「煎妮花」、厭世的「小粉獅」，《NOWnews今日新聞》另挖出不在架上的3組全新「隱藏版」貼圖，包括狗狗小陸、犬夜叉，以及歐舒丹免費開放下載的ELEMIS貼圖，集結「早安、晚安、不想上班」等實用文字，合計11組LINE免費貼圖快打包帶走。

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🟡貼圖小舖7月4日新上架

📌OS不藏了！小粉獅內心話大聲說（點此下載）
下載期限：2023/8/3
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▲免費貼圖「OS不藏了！小粉獅內心話大聲說」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「OS不藏了！小粉獅內心話大聲說」。（圖／取自LINE）
📌LINE TAXI × 煎妮花（點此下載）
下載期限：2023/8/3
下載條件：加入好友完成註冊

▲免費貼圖「LINE TAXI × 煎妮花」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE TAXI × 煎妮花」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌ELEMIS Taiwan 官方貼圖（點此下載）
下載期限：2023/8/3
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「ELEMIS Taiwan 官方貼圖」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「ELEMIS Taiwan 官方貼圖」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 ×狗狗小陸（點此下載）
下載期限：2023/7/28
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「LINE購物 ×狗狗小陸」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 ×狗狗小陸」。（圖／取自LINE）
📌Bubble2×犬夜叉（點此下載）
下載期限：2023/7/31
下載條件：達成指定條件

▲免費貼圖「Bubble2×犬夜叉」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「Bubble2×犬夜叉」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物直播×人中哥啾咪
下載期限：2023/7/26
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×人中哥啾咪」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物品牌名店×香菇妹（點此下載）
下載期限：2023/7/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×香菇妹」。（圖／取自LINE）
📌LINE禮物 × 小狗宇宙（點此下載）
下載期限：2023/7/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE禮物 × 小狗宇宙」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇（點此下載）
下載期限：2023/7/12
下載條件：開通LINE購物護照

▲免費貼圖「LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇」。（圖／取自LINE）
📌中鋼企業文化篇2（點此下載）
下載期限：2023/7/8
下載條件：無條件下載

▲免費貼圖「中鋼企業文化篇2」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「中鋼企業文化篇2」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 × 上班族鴨鴨（點此下載）
下載期限：2023/7/6
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 × 上班族鴨鴨」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 上班族鴨鴨」。（圖／取自LINE）

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