軟銀又踩雷！「獨角獸」IRL遭爆造假95%用戶　社群平台關門大吉

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IRL受到軟銀的青睞後，並獲投資1.7億美元，軟銀將IRL稱作「基於活動的創新性社交網路」，並相信它能「讓人們一起做更多事情」。而IRL也將自己包裝成臉書的競爭者，瞄準了那些認為臉書已過時的年輕一代。在2021年時，IRL入選「全球獨角獸榜」，市值曾高達11.7億美元（約台幣364億元），還曾經宣稱他們在15個月內實現了400%的成長，擁有總共2000萬用戶及1200萬活躍用戶。
但在2022年時，IRL迎來一波裁員潮，一口氣大砍25%員工，並且開始有人質疑其宣稱的2000萬使用者真實性。
先前IRL向投資者分享一項數據指出，從2020年秋季開始使用這款應用程式的用戶，到今年4月為止有63%都還在使用，就社群媒體來說，留存率十分驚人。但有內部員工認為公司使用了非常規的方式來定義用戶，這導致聲稱的用戶數量遠大於實際業內認為的真正用戶數。
而這也引起美國證券交易委員會（SEC）注意，決定啟動了對IRL是否存在誤導投資者行為的調查，發現真實用戶數據遭嚴重誇大，近期外媒更透露，95%的用戶皆為機器人，只有5%為真人。App監測平台Sensor Tower也估計，IRL約擁有100萬到200萬用戶，遠低於該公司自稱的2000萬用戶水準。
隨著謊言被戳破，IRL董事會在今年4月解除創辦人沙菲（Abraham Shafi）的執行長職務，IRL的APP已於6月底關閉，並從iOS與Android系統下架。雖然IRL聲稱會向投資人返還投資，但仍不清楚IRL具體能調度多少資金。
軟銀先前花了近4億美元投資的披薩機器人公司Onetime也在6月底倒閉，又爆出IRL造假事件，讓軟銀在投資上再度踩雷。