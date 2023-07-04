新北污水下水道逐年更新達2500座 力阻系統高齡化「毋凍頭」
為避免污水系統「毋凍頭」（閩南語），新北市政府水利局在污水下水道管渠維護、污水設施更新維護上不遺餘力，自105年至今污水人孔框蓋更新達2,500座，確保抗滑能力以維護用路人安全，管線區段翻新超過50公里，力抗下水道系統高齡化，使其常保輸送功能順暢，持續提供優質的親水環境與生活品質。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，轄內污水人孔已達7萬座，管線長度超過2,400公里（包含管網及巷道連接管），相當於沿台灣海岸線環島2周的長度，面對逐年增長的管網設施及「老化」的污水設施，水利局每年編列預算以防微杜漸，今年度預算經費2億6,000萬，期許能在有效確保污水下水道管線設施正常運作，確保市民生活品質及生命財產安全。
新北市政府水利局說明，污水管線及設施就像人體需定期健康檢查一樣，水利局每年計畫性的辦理污水設施巡查及檢視，如有因不當物質排放，造成管線腐蝕破洞、漏水或其他外在因素造成脫管、接合不良、滲漏等損壞，而喪失原有排水功能，就會針對異常部分對症下藥，以各種修繕工法多管齊下，讓污水設施有效「抗老」。
新北市政府水利局再補充說明，下水道系統的延壽議題至關重要，在污水設施維護上，除了一般污水排放習慣問題需特別注意，針對使用達10年以上的污水設施也排定檢視期程，另對於道路上人孔之內、外部皆辦理巡檢，7萬座人孔設施亦逐一開孔檢視，如有阻塞不通、損壞情形均對症下藥修繕，使污水系統能永續經營，讓市民有安心的生活環境。