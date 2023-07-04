高溫飆38度熱爆！7-11冰淇淋拚2件半價 全家霜淇淋新口味9元爽吃
中央氣象局指出，今（4）日各地高溫普遍約32到35度，部分地區恐飆破38度極端高溫！對此，各大超商超夯的冰品優惠也陸續回歸，包括7-11國際冰品節活動，延長至7月9月，APP每日可抽任兩件0元、5折、7折、9折優惠券，並且結帳櫃檯也有一次抽獎機會，若是手氣不佳也別擔心，全家霜淇淋9元活動也驚喜回歸，到全家門市取貨印出小白單，就能用9元爽吃霜淇淋木瓜牛奶新口味。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11國際冰品節原本在6月27日結束，不過迎接夏季高溫，活動延長至7月9日，除了門市購買任兩支冰品可以抽優惠券外，每日也可以先用APP抽獎兩次，獎項包括任2支最低0元起，以及5折、7折、9折優惠券，也就是說一共有3次機會讓你挑戰0元吃冰，適用品項包括指定冰品以及現擠霜淇淋機台，快來試試自己能否好運爆棚。
同時，全家7月8日起至12日，還有7月19日至23日限定，網購取貨結帳時印出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單，活動僅限網購包裹取貨，預購、隨買跨店取、行動宅配購、全+1、Fami煮煮、週期購、宅家取不適用。
全家霜淇淋新口味「木瓜牛奶霜淇淋」、「椰椰奶奶霜淇淋」剛好也可搭配9元兌換券，相當於銅板價格爽吃冰！並且，歡慶新品冰淇淋上市，APP隨買跨店取即起至7月7日，全家霜淇淋5支168元，兌換期限可至2023年1月31日，雖然69折價格沒有買1送1超值，但優點是兌換期限長，整個夏季隨時想吃就吃，不用苦苦等待活動。