借百萬投資娃娃機店無力還款遭拘禁 家屬配合雄警救人
高市警局新興分局昨(3)日晚間獲報1名陳姓男子因向娃娃機店同業借貸新台幣100萬元而產生糾紛，陳男因無法還款，疑似遭人限制行動自由，並聯繫家屬還款。警方獲報後於今(4)日凌晨在家屬配合下，前往陳男遭拘禁場所救人，並當場逮捕蔡姓、江姓、吳姓等3名男子。全案詢問後，將蔡嫌等3人依涉嫌妨害自由等罪移送高雄地檢署偵辦。
記者郭凱杰／高雄報導
新興分局獲報後立即成立專案小組，並請家屬配合警方行動，於7月4日0時35分許誘捕嫌疑人外出面交，在高雄市前鎮區當場逮捕涉案嫌疑人蔡男（31歲）、江男（23歲）、吳男（23歲）等3人到案，並發現被害人陳男在對方車上，一併帶回偵辦。
新興分局表示，陳男係於111年與同業蔡男借貸約100萬元投資經營娃娃機店，後因經營不善而無法還款，且避不見面，因而發生糾紛。陳男也因還不出錢遭嫌犯痛毆，今天凌晨警方趁陳母交款贖人時，展開救人行動。
新興分局呼籲，民眾遇糾紛事件，應尋求正常法律途徑解決，切勿以不理性行為造成傷害。對於暴力零容忍，警察依法執行公權力維護社會治安，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以淨化治安，安定社會人心。