性騷擾、性侵創傷怎麼辦？心理師指５大影響，４招有助改善！

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只要不舒服，就是性騷擾！張雅詒心理師表示，民眾對於性騷擾的界定往往較為模糊，性騷擾不論對方是開玩笑、或是假裝無意實則騷擾，或是確實明顯的正在騷擾，不論對方是有意或是無意的，只要受害者是「不舒服的」就是性騷擾，受害者的感受是關鍵。
比無助更可怕的是「自我懷疑」。性騷擾、性侵往往突如其來，受害者常見會出現強烈的無力感、無助感，更可怕的是有時受害者還得背負事後諸葛的「檢討受害者」的輿論壓力，例如「為什麼不反抗？」、「為什麼要順著對方？」，也會產生自我懷疑，或是因此不敢求助。但其實當下會出現這樣的反應是人之常情。
為什麼我沒能阻止？認識「創傷反應4F」：
張雅詒心理師說明，以往針對創傷反應人們會討論「戰鬥或逃跑」（Fight or Flight），其實像是面對性騷擾、性侵這樣突然出現的龐大壓力，也會出現僵住（Freeze）或討好（Fawn）的反應，這4種反應也就是所謂的「創傷反應4F」。也就是說，當事人的心理防衛機制其實是會出現不知該如何是好的情況，或是為了趕快結束這不舒服的壓力，進而出現討好，這些都是很正常的反應。但不論如何都要記得，這都不是受害者的錯。
創傷後壓力症候群：除此之外，受害者也容易出現創傷後壓力症候群，包括時常做著當時無法反抗的惡夢、產生憂鬱、焦慮等。也有可能在接觸到相關當時的人事物時會難以承受，進而出現迴避或遺忘，甚至冷靜、麻木、把情緒關起來一般，這會需要留意過度的壓抑情緒將可能帶來的後續影響。而上述這些情況也都會更進一步的影響生活的思考、判斷、決策。
性騷擾、性侵創傷怎麼辦？心理師教４招改善身心健康！
了解受害：張雅詒心理師建議，受害者先了解自己受害的事實，確實發生，但不是自己的錯。每個事件都是獨立的，不論受害者的反應、樣貌、穿著等等，都不代表加害者可以做出性騷擾、性侵等行為，甚至為此找理由或藉口。
相關應對：接下來可思考於情於法能夠如何處理，例如要求對方真誠的道歉，或是以法律管道協助等。而在受害情緒的當下，思考也會混亂，可從相關管道尋求專業協助，例如113保護專線、1925依舊愛我專線、性創傷復原中心等。
尋求傾聽：心裡的不舒服也可能持續蔓延，建議可以尋求能夠理解自己、願意傾聽自己、足夠信任的親友聊聊，讓身邊的親友也能夠有機會為自己分攤壓力，而不是孤軍奮戰、不是孤單一人。而「思考」這件事，其實很常見是在談話的過程中疏通得越來越清晰，也更能清楚知道自己的感受。
面對情緒：也因為過程當中害怕、恐慌、焦慮等各種情緒都會出現，此時更建議好好的陪伴自己，讓自己接受這樣些情緒，「沒錯…這真的很討厭、很可怕…」，就像自己和自己站在同一陣線一般，並用緩和情緒、替代想法的模式取代否認、故作堅強。也了解當前的情況已經有別於以往，是有對策可以保護自己的。
緩和情緒可以用有儀式感的方式進行，例如深呼吸、腹式呼吸等，以外力介入讓感受存在但卻得以緩和，這就像安慰自己一樣。這方法雖然簡單且常聽到，但確實是可以幫助讓緊繃的情緒放鬆。
若是真的遲遲無法改善、無法放心地和身邊的親友談、怕會給人造成負擔、不知道可以找誰聊等等的，可以尋求專業的身心科、心理諮商協助。
性騷擾、性侵創傷揮之不去，可尋身心科、心理諮商協助！
看身心科有哪些幫助？張雅詒心理師表示，身心科醫師的協助，主要判斷後害者當前的心理狀態，並透過藥物治療給予受害者立即性的協助、在短時間內有效的讓情緒恢復穩定，例如抗憂鬱藥物等。
心理諮商有哪些幫助？心理諮商則是在保護個人隱私、保密的前提下，以受過專業訓練的方式同理、陪伴、聆聽受害者的感受，並適當地回應或提供建議。這會有別於和親友對談，能獲得更適合自己的回應，以及長期的改善方法。
雙管齊下更助恢復身心！一般而言，心裡的不舒服會漸漸緩和，可能一樣會觸景傷情，但可以繼續過日子。若是一直沒有改善，這很有可能就是心裡的某個關鍵還沒有放過自己、還沒有解鎖，就會需要透過心理諮商一同找出關鍵，讓專家有方法的陪伴應對。若有需要，身心科、心理諮商可同步進行，更有助身心恢復健康。
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