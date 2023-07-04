亞洲圈抱團？王毅提醒日韓：髮染再黃、鼻修再尖也變不成西方人
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，3日在青島出席「2023年中日韓合作國際論壇」開幕式並致辭，向日韓發出合作信號，聲稱3國合作可以振興亞洲、造福世界，還不忘提醒對方，自己的根在亞洲而不是西方。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，王毅聲稱，亞洲是中日韓的共同家園，彼此是搬不走的近鄰，站在時代的十字路口，中日韓三方應當保持戰略定力，把握時代潮流，汲取歷史智慧，堅定維護3國合作的正確方向，而非任由「個別域外大國」，為了地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種「排他性」小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。
王毅強調，中日韓的來往，應秉持相互尊重、和睦相處、開放包容、彼此成就、獨立自主、團結自強等精神，中國絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的「擴張掠奪」老路，也反對當今任何國家推行「單邊霸凌」的行徑，中日韓三國都是經濟全球化的受益者，在本質上體現了相互依存、互利共贏，需要樹立夥伴意識，展現全球視野，真正把對方的發展視為自身的機遇，共創三國乃至亞洲的美好未來。
王毅還說，歐美人分不清中日韓，「無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人」，呼籲日韓等國，要知道自己的根在什麼地方，認清3國的合作只會有利於亞洲的振興，也能造福世界。