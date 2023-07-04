暑假出國撿便宜！日韓機票、首爾6日「萬元有找」　泰國最高折8千

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因應2023 STE台北國際夏季旅展，旅天下推出划算出國選擇，日韓自由行機票通通「萬元有找」，包含東京、名古屋、沖繩、首爾、曼谷等熱門旅遊城市，指定日期出發、自由行5日，最低每人9999元起，分別搭配樂桃、酷航及虎航。
暑假撿便宜可選「首爾愛寶樂園6日」前往親子最愛的愛寶樂園及韓國文化體驗營，每人9999元起；「濟州島小王子4日」保證入住一晚5星君悅酒店，造訪世界自然遺產成山日出峰，搭配今年剛開幕的小王子展覽館，每人12,900元起；東南亞度假「北越雙龍灣5日」也划算每人15500元起。
旅天下還祭出長線業界最低價，「西澳伯斯夢幻粉紅湖8日」走訪藝人周杰倫MV裡的超夯景點「粉紅湖與藍色船屋」，每人只要59900元起（原價每人68900元）；「印度金三角7日」探訪四大世界文化遺產泰姬瑪哈陵等，全程入住5星級飯店，旅展價每人36,900元起。
趁現在划算入手10月起賞楓、冬季玩雪行程，可參考「花卷賞楓名所雙溫泉4日」搭乘旅天下獨家包機直飛花卷，深度旅遊嚴美溪、奧入瀨溪、十和田湖等賞楓名所，每人最低價30,888元起；安排三大螃蟹吃到飽及入住溫泉飯店的「北海道三大螃蟹溫泉5日」，還有機會看見期間限定的冬季點燈，每人最低價35888元起。
燦星旅遊暑假則推出搭乘虎航遊泰國曼谷限量促銷，一探全亞洲最大開放式野生綠山國家動物園，體驗長頸鹿等草食動物餵食秀，再搭配網美景點鄭王廟、翡翠灣私人沙灘俱樂部、泰式按摩等行程，5+1日限量促銷16888元起；分眾旅遊則推薦樂齡普吉島專案，可享泰服體驗、暹羅夢幻劇場搭配按摩，樂齡「最高折8000元」優惠。