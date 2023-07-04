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暑假出國撿便宜！日韓機票、首爾6日「萬元有找」　泰國最高折8千

▲2023 STE台北國際夏季旅展7月14日開跑，划算出國旅遊優惠，首爾愛寶樂園6日行程、日韓自由行機票都萬元有找，每人9999元起；暑假遊泰國曼谷樂齡最高折8000元。（圖／雄獅旅遊提供）
▲2023 STE台北國際夏季旅展7月14日開跑，划算出國旅遊優惠，首爾愛寶樂園6日行程、日韓自由行機票都萬元有找，每人9999元起；暑假遊泰國曼谷樂齡最高折8000元。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2023 STE台北國際夏季旅展即將於7月14日開跑，旅遊業者推出划算出國選擇，首爾愛寶樂園6日行程、日韓自由行機票通通「萬元有找」，包含東京、名古屋、沖繩、首爾、曼谷等熱門旅遊城市，指定日期出發最低每人9,999元起。暑假還有泰國暑假曼谷5+1日限量促銷方案，分眾旅遊則推薦樂齡普吉島專案「最高折8000元」優惠。

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疫情後旅遊市場需求大增，看準國人對日本旅遊的喜愛，旅天下預估今年營收有望達到疫情前水準；規劃長程線團體旅遊商品訂單能見度已到第四季。業者更透露，「中秋、雙十、跨年等連假銷售約6成，甚至是明年春節檔期都有旅客詢問」。

▲暑假玩「首爾愛寶樂園6日」最便宜每人9999元起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暑假玩「首爾愛寶樂園6日」最便宜每人9999元起。（圖／記者蕭涵云攝）
因應2023 STE台北國際夏季旅展，旅天下推出划算出國選擇，日韓自由行機票通通「萬元有找」，包含東京、名古屋、沖繩、首爾、曼谷等熱門旅遊城市，指定日期出發、自由行5日，最低每人9999元起，分別搭配樂桃、酷航及虎航。

暑假撿便宜可選「首爾愛寶樂園6日」前往親子最愛的愛寶樂園及韓國文化體驗營，每人9999元起；「濟州島小王子4日」保證入住一晚5星君悅酒店，造訪世界自然遺產成山日出峰，搭配今年剛開幕的小王子展覽館，每人12,900元起；東南亞度假「北越雙龍灣5日」也划算每人15500元起。

▲大谷翔平家鄉位於日本東北岩手縣。花卷溫泉「2019年外國旅客90%為台灣人」。縣知事達增拓分享，盛岡市獲《紐時》評選「2023年最值得去的52個地方」第二名。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本東北花卷溫泉秋天可賞楓，是台灣人現在熱愛的深度旅遊首選。（圖／記者蕭涵云攝）
旅天下還祭出長線業界最低價，「西澳伯斯夢幻粉紅湖8日」走訪藝人周杰倫MV裡的超夯景點「粉紅湖與藍色船屋」，每人只要59900元起（原價每人68900元）；「印度金三角7日」探訪四大世界文化遺產泰姬瑪哈陵等，全程入住5星級飯店，旅展價每人36,900元起。

趁現在划算入手10月起賞楓、冬季玩雪行程，可參考「花卷賞楓名所雙溫泉4日」搭乘旅天下獨家包機直飛花卷，深度旅遊嚴美溪、奧入瀨溪、十和田湖等賞楓名所，每人最低價30,888元起；安排三大螃蟹吃到飽及入住溫泉飯店的「北海道三大螃蟹溫泉5日」，還有機會看見期間限定的冬季點燈，每人最低價35888元起。

▲疫後旅遊相對划算的泰國也是近期出國熱門目的地，不少網美景點再度攻佔社群。（圖／翻攝自燦星旅遊FB）
▲疫後旅遊相對划算的泰國也是近期出國熱門目的地，不少網美景點再度攻佔社群。（圖／翻攝自燦星旅遊FB）
燦星旅遊暑假則推出搭乘虎航遊泰國曼谷限量促銷，一探全亞洲最大開放式野生綠山國家動物園，體驗長頸鹿等草食動物餵食秀，再搭配網美景點鄭王廟、翡翠灣私人沙灘俱樂部、泰式按摩等行程，5+1日限量促銷16888元起；分眾旅遊則推薦樂齡普吉島專案，可享泰服體驗、暹羅夢幻劇場搭配按摩，樂齡「最高折8000元」優惠。

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