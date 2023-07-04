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影音／鋼鐵人宣布邱大宗接主帥　鄭志龍將回歸籃球事務營運長職位

▲高雄鋼鐵人今（4）日宣布名帥邱大宗將執掌球隊兵符，而在下半季臨危受命擔綱總教練的鄭志龍將專任籃球事務營運長的職位。（圖／NOWnews資料照）
▲高雄鋼鐵人今（4）日宣布名帥邱大宗將執掌球隊兵符，而在下半季臨危受命擔綱總教練的鄭志龍將專任籃球事務營運長的職位。（圖／NOWnews資料照）

記者黃建霖/綜合報導

在今年5月才剛率領裕隆納智捷拿下SBL總冠軍，高雄鋼鐵人今（4）日宣布名帥邱大宗將執掌球隊兵符，而在下半季臨危受命擔任總教練的鄭志龍，將專任籃球事務營運長的職位。邱大宗與鋼鐵人本身就有著一些連結，2020-21賽季曾與鋼鐵隊長呂政儒一同率隊冠軍，更特別的是，他初於台灣職籃CBA擔任宏國象教練團時，帶過當時還是球員的鄭志龍。

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邱總執教經驗豐富擁有SBL、CBA、NBL多年的執教經歷，並於SBL時期多次帶領台北達欣工程闖進冠軍賽，2020-21賽季返台接任裕隆納智捷總教練期間，拿下2座總冠軍，SBL執教期間共拿下4座總冠軍，並3度獲得年度最佳總教練，更在今年達成生涯執教破200勝，為SBL第二人，戰績功業彪炳。

2023-24賽季，擁有「小諸葛」的總教練邱大宗，將帶著他多年累積的籃球智慧及經歷，持續帶著鋼鐵人成長茁壯，並期許新的賽季能夠爭取更好的成績。

而與高雄的淵源，總教練邱大宗則表示，過去在SBL帶領達欣及裕隆時，都有來高雄作戰的經驗，且勝率達8、9成。至於球迷們所期待的金句系列，總教練邱大宗則說：「比賽任務仍會贏球為主要目標，而贏球之餘，還是會盡量創造金句給球迷朋友。」


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