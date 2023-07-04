影音／鋼鐵人宣布邱大宗接主帥 鄭志龍將回歸籃球事務營運長職位
在今年5月才剛率領裕隆納智捷拿下SBL總冠軍，高雄鋼鐵人今（4）日宣布名帥邱大宗將執掌球隊兵符，而在下半季臨危受命擔任總教練的鄭志龍，將專任籃球事務營運長的職位。邱大宗與鋼鐵人本身就有著一些連結，2020-21賽季曾與鋼鐵隊長呂政儒一同率隊冠軍，更特別的是，他初於台灣職籃CBA擔任宏國象教練團時，帶過當時還是球員的鄭志龍。
記者黃建霖/綜合報導
邱總執教經驗豐富擁有SBL、CBA、NBL多年的執教經歷，並於SBL時期多次帶領台北達欣工程闖進冠軍賽，2020-21賽季返台接任裕隆納智捷總教練期間，拿下2座總冠軍，SBL執教期間共拿下4座總冠軍，並3度獲得年度最佳總教練，更在今年達成生涯執教破200勝，為SBL第二人，戰績功業彪炳。
2023-24賽季，擁有「小諸葛」的總教練邱大宗，將帶著他多年累積的籃球智慧及經歷，持續帶著鋼鐵人成長茁壯，並期許新的賽季能夠爭取更好的成績。
而與高雄的淵源，總教練邱大宗則表示，過去在SBL帶領達欣及裕隆時，都有來高雄作戰的經驗，且勝率達8、9成。至於球迷們所期待的金句系列，總教練邱大宗則說：「比賽任務仍會贏球為主要目標，而贏球之餘，還是會盡量創造金句給球迷朋友。」