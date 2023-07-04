膠囊內視鏡是什麼？吞下肚一次看完全部腸胃道

我是廣告 請繼續往下閱讀
膠囊內視鏡，進入體內連續工作8小時食藥署說明，膠囊內視鏡的外觀類似膠囊，內含攝影機，吞食後通過腸胃道系統可進行8小時的腸道攝影，並於1-3天排出。過程中，患者可自由移動，影像透過無線方式傳輸到配戴的紀錄器。
在傳統內視鏡檢測中，受限於內視鏡長度，只能檢測到小腸1/3的位置，但膠囊內視鏡可完整通過腸胃道系統，大幅提升小腸病灶的檢出率。
停看聽！五類群眾不適用然而，膠囊內視鏡也並非人人適用，像是吞嚥困難、腸胃道狹窄、腸胃道阻塞、穿孔的患者，以及使用高頻電磁波產品者，都不適合。此外，膠囊內視鏡具有滯留體內的可能性，故須由專業醫師評估是否適用，如使用不適，或未於預期時間排出，應立即與醫師聯絡並前往醫院檢查，以免併發症發生。
食藥署提醒，膠囊內視鏡屬醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，始得輸入或製造。許可證核定內容可於食藥署網站之許可證資料庫查詢(連結：食藥署網站首頁https://www.fda.gov.tw>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證查詢作業)；如有發現醫療器材不良品或使用醫療器材時/或之後發生不良反應，請至藥物食品化粧品上市後品質管理系統(https://qms.fda.gov.tw)或撥打不良反應通報專線: 02-23960100通報。
文章來源：藥物食品安全週報 第927期 2023/06/23
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58358
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw