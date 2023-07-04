中共或於2027年攻台？中國外交部：混淆是非

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密利表示，習近平並未說出決定侵台，而是要共軍將領培養這樣的能力，故美軍要加強嚇阻概念，確保習近平永不做出這決定。
中國外交部3日例行記者會。
根據中國外交部網站消息、環球網等報導，環球時報－環球網記者提問，「密利指中國希望在未來10年裡成為亞洲區域霸主，並在本世紀中葉超越美國，中國解放軍發展軍力，計劃2027年前統一台灣，美國應優化人工智慧和量子計算等技術，維持美軍決定性優勢和戰備能力，懾止戰爭，中方有何評論」。
汪文斌回應提問時表示，「美方一些人居心叵測、混淆是非」，反覆炒作「中國軍力威脅論」，實質是為自己搞軍備擴張，維持軍事霸權，破壞地區和平穩定尋找借口。為挑動台海緊張，推進「以台制華」製造抓手。
汪文斌說，中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路。中國軍力的增長是世界和平力量的增長，有助於維護亞太和世界和平穩定。
他又指，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。同時，我們決不允許任何人、任何勢力把台灣從祖國分裂出去。」
汪文斌表示，敦促美方「停止抹黑中國，停止窮兵黷武，停止操弄台灣問題」，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動維護地區和平穩定。
美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）2月在一場活動中表示，美國「基於情報」得知習近平已命令解放軍準備在2027年之前對台灣採取侵略行動。
伯恩斯說，這不代表習近平已經決定在2027年發動侵略，或在任何其他一年，但他不會低估習近平對台灣的野心。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120704