清大桃園附醫委託高醫經營、2028年完工　後醫系畢業生可接軌

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清大校長高為元指出，此案是公私部門合作夥伴的最佳範例，清大與高醫將攜手合作，將AI人工智慧、大數據、基因編輯等最先進的科技轉化為醫療服務，嘉惠地方民眾，並發展國際醫療。清大附醫也將成為最新的醫學教育平台，培育具有使命感、多元視野的未來醫師。
高雄醫學大學校長楊俊毓說，清大附醫除了提供在地民眾健康需求醫療服務外，也將成為清大後醫系學生臨床實習重要場域，高醫是全台設立後醫系最久的大學，會將超過40年的寶貴經驗，無私傳承分享，盼與清大攜手培育學用合一的跨域健康專業人才；清大附醫將採取一次規劃設計、逐年分階段開床擴充，以癌症治療、急重症醫療照護、整合性慢性疾病照護為主；清大附醫位於桃園航空城內，鄰近機捷A16橫山站，捷運綠線未來也預計在此交會，距桃園高鐵站僅兩站，交通十分便利。
高瑞和表示，清大去年首度招收後醫系學生，這些公費生4年畢業後，要到基層去服務8年，其中的2年可以在教學醫院做研究，清大附醫將成為清大醫學院主要教學醫院，大部分學生會在此實習，也希望公費生被衛福部分配到其他地方服務時，有一定的時間回來進修，跟總院有緊密連結，或是要做在地公衛研究、遠距醫療發展時，清大附醫、校方也會給予支援，希望將來有一部分學生能留在清大附醫服務，包括實習後成為住院醫師或醫學院教師等。
清大後醫系副主任彭明德說，因應清大附醫2028年才完工，第一、二屆後醫系學生在三、四年級時，會先到林口長庚、台北國泰醫院臨床實習2年，畢業後要到基層去服務8年，但中途可以在教學醫院做研究，剛好接軌清大附醫完工，可以回到自家醫院進修、做研究，當然未來的後醫系學生都能在清大附醫進行臨床實習課程，清大附醫將成為後醫系的總部，給予學生所有資源與支持。
清大後醫系學生會長沈和謙說，當初蠻多學校都有新設後醫系，清大是唯一確定會蓋醫院的學校，對他來講比較有保障，學校一條龍式育才、留才，讓他感到很安心，期待畢業後能在母校醫院服務。