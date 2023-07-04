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清大桃園附醫委託高醫經營、2028年完工　後醫系畢業生可接軌

▲國立清華大學附設桃園醫院將委託財團法人私立高雄醫學大學興建經營，兩校今（4）日上午舉辦簽約儀式。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.04）
▲國立清華大學附設桃園醫院將委託財團法人私立高雄醫學大學興建經營，兩校今（4）日上午舉辦簽約儀式。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.04）

記者李琦瑋／台北報導

國立清華大學附設桃園醫院將委託財團法人私立高雄醫學大學興建經營，兩校今（4）日上午舉辦簽約儀式，高醫將投入百億元在桃園航空城興建大型智慧醫院，第一期目標總病床數515床，未來將逐年增設至910床，預計明年動工，2028年完工啟用。清大生科院長高瑞和接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，首屆學士後醫學系畢業生剛好可以接軌、使用自家醫院資源，期待8年公費服務結束後，可以留任清大附醫當醫師、教師。

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清大指出，「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區」土地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃，其中5公頃規畫為醫療園區，初期目標將設一般病床329床，再加上特殊病床186床，第一期目標總床數為515床；未來將逐年增設至910床，成為醫學中心等級的教學醫院；另2.2公頃則為教育研發園區，第一期將由高醫建設實驗室、教室及醫護、醫學生實習宿舍，第二期則由清華自行籌款開發醫療育成中心及研究中心；清大附醫將由高醫負責興建、營運，50年後再將營運及所有權移交清大。

清大校長高為元指出，此案是公私部門合作夥伴的最佳範例，清大與高醫將攜手合作，將AI人工智慧、大數據、基因編輯等最先進的科技轉化為醫療服務，嘉惠地方民眾，並發展國際醫療。清大附醫也將成為最新的醫學教育平台，培育具有使命感、多元視野的未來醫師。

高雄醫學大學校長楊俊毓說，清大附醫除了提供在地民眾健康需求醫療服務外，也將成為清大後醫系學生臨床實習重要場域，高醫是全台設立後醫系最久的大學，會將超過40年的寶貴經驗，無私傳承分享，盼與清大攜手培育學用合一的跨域健康專業人才；清大附醫將採取一次規劃設計、逐年分階段開床擴充，以癌症治療、急重症醫療照護、整合性慢性疾病照護為主；清大附醫位於桃園航空城內，鄰近機捷A16橫山站，捷運綠線未來也預計在此交會，距桃園高鐵站僅兩站，交通十分便利。

高瑞和表示，清大去年首度招收後醫系學生，這些公費生4年畢業後，要到基層去服務8年，其中的2年可以在教學醫院做研究，清大附醫將成為清大醫學院主要教學醫院，大部分學生會在此實習，也希望公費生被衛福部分配到其他地方服務時，有一定的時間回來進修，跟總院有緊密連結，或是要做在地公衛研究、遠距醫療發展時，清大附醫、校方也會給予支援，希望將來有一部分學生能留在清大附醫服務，包括實習後成為住院醫師或醫學院教師等。

清大後醫系副主任彭明德說，因應清大附醫2028年才完工，第一、二屆後醫系學生在三、四年級時，會先到林口長庚、台北國泰醫院臨床實習2年，畢業後要到基層去服務8年，但中途可以在教學醫院做研究，剛好接軌清大附醫完工，可以回到自家醫院進修、做研究，當然未來的後醫系學生都能在清大附醫進行臨床實習課程，清大附醫將成為後醫系的總部，給予學生所有資源與支持。

清大後醫系學生會長沈和謙說，當初蠻多學校都有新設後醫系，清大是唯一確定會蓋醫院的學校，對他來講比較有保障，學校一條龍式育才、留才，讓他感到很安心，期待畢業後能在母校醫院服務。

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