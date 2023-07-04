我是廣告 請繼續往下閱讀
吳先生後來到醫院進行理學檢查及核磁共振檢測，發現是頸椎第 5、6 節及第 6、7 節椎間盤突出和神經根壓迫，後來透過頸椎前路椎間盤切除與椎體融合及人工椎間盤植入手術後，目前手指已恢復靈活度，不僅可以順利使用筷子，走路也恢復正常。
上下肢都可能出現症狀 麻木、疼痛、行走不穩
安南醫院骨科副主任許峻誠表示，因為椎間盤突出伴隨韌帶的肥厚，頸椎脊髓腔就會因此被擠壓而造成狹窄，如果嚴重擠壓到頸髓，就有可能造成「頸椎退化型脊髓病變」，常分為上肢及下肢之症狀。
其中，下肢症狀通常出現比較早，主要為雙下肢麻木、疼痛、僵硬發抖、行走不穩等，嚴重者則下肢痙攣、行走困難。上肢症狀通常出現較晚，壓迫較輕微的患者不一定有上肢症狀，或因症狀不顯著而被患者忽視。
許峻誠進一步表示，大多為雙側上肢的運動障礙，造成無力及無法從事精細動作等，大部分患者求診主因是難以寫字或使用筷子。由於脊髓型頸椎病往往合併神經根的損害，因此患者可能會出現上肢疼痛及麻木，偶爾會有膀胱、直腸括約肌障礙，常見表現為尿急、排尿無力、尿不乾淨、便秘等。
頸椎退化型脊髓病變（Cervical Spondylotic Myelopathy,CSM）是隨著年齡增長而產生的疾病，通常發病於長者以及久坐、常低頭、長時間彎脖子或固定姿勢的工作者，頸椎關節、椎間盤（軟骨）、韌帶等都因為經過長年累積重複性磨損及損耗，而出現某些痛症或徵狀。
手術積極治療 避免永久性的神經損傷
許峻誠指出，若發現頸椎退化型脊髓病變，醫師大多會建議直接手術治療，因為採取保守治療可能造成症狀持續加重，最終出現四肢癱瘓及大小便功能障礙。許峻誠也提醒，如果選擇非手術治療的脊髓型頸椎患者，更應嚴密觀察，一旦症狀出現加重趨勢，仍須儘快手術治療。因此建議民眾若出現前述相關症狀，應及早接受完整評估，進而採取適當的治療。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：安南醫院骨科副主任許峻誠
延伸閱讀：
30 歲以上半數人 1 級頸椎退化！醫師：低頭族每彎 15° 頸椎壓力增加 7 公斤
退化性關節炎不只在膝蓋！低頭族注意 「科技頸」造成頸椎退化
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 尿急、排尿無力、便祕竟與頸椎退化有關！避免永久性神經損傷 手術治療為上策