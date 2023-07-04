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暑假出遊增COVID-19感染風險！醫提醒3族群打滿疫苗

▲台灣今年5月COVID-19降類，如今又進入第4波疫情。台灣感染症醫學會提醒，7月進入暑假出遊旺季，增感染風險，暑假尾聲恐出現一波疫情，籲年長者、慢性病或免疫低下者打滿疫苗。（圖／Shutterstock）
▲台灣今年5月COVID-19降類，如今又進入第4波疫情。台灣感染症醫學會提醒，7月進入暑假出遊旺季，增感染風險，暑假尾聲恐出現一波疫情，籲年長者、慢性病或免疫低下者打滿疫苗。（圖／Shutterstock）

中央社

（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台灣今年5月COVID-19降類，如今又進入第4波疫情。台灣感染症醫學會提醒，7月進入暑假出遊旺季，增感染風險，暑假尾聲恐出現一波疫情，籲年長者、慢性病或免疫低下者打滿疫苗。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2019年爆發，席捲全球肆虐3年多時間，隨各國紛紛進入與病毒共存的後疫情時代，台灣今年5月COVID-19降類，目前進入第4波疫情高峰期。

台灣感染症醫學會舉辦COVID-19衛教巡迴展，首站台北醫學大學附設醫院今天登場，將展至7月8日，除了衛教影片，還有互動遊戲、扭蛋機等，讓民眾在遊戲中了解正確防疫知識。

台北醫學大學附設醫院內科部感染科代主任莊涵琄在開幕記者會中簡報指出，據衛生福利部資料顯示，5月起國人確診COVID-19升溫，光是6月因COVID-19來看診的患者，就比前一個月成長至少2到3倍，中重症也增加至少6成，其中約9成是高齡長者或慢性病患。

就算是年輕人，若是高風險族群仍應多注意。她分享個案是1名30多歲男性，本身BMI過高有肥胖問題，雖然已接種3劑疫苗，快篩陽性卻沒有就醫，被發現昏迷家中緊急送往急診，到院後一度出現休克、多重器官衰竭，裝上葉克膜和呼吸器搶救，經醫療團隊奮力救治才撿回一條命。

台灣感染症醫學會理事長王復德會後接受媒體聯訪表示，COVID-19疫情已3年多，目前看來仍沒有盡頭，現在又進入暑假出遊旺季，增加感染風險，預估暑假尾端疫情可能會再一波高峰，提醒民眾若是65歲以上、慢性病患或免疫低下族群，務必打好打滿疫苗，並做好戴口罩、勤洗手等防疫措施。

莊涵琄也提醒，高風險族群還是有很高的重症與死亡風險，確診積極就醫是不二法則，應把握5天黃金治療期服用抗病毒藥物。（編輯：李亨山）1120704

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