瓜地馬拉檢查大選結果 外交部：尊重瓜國選舉、將持續合作
我國友邦瓜地馬拉上月底進行總統大選第一輪選舉，第一輪沒有候選人得票率過半，將於8月舉行第二輪投票，但1日瓜國最高法院接受右翼政黨申請下令檢查選票，可能將重新計票。對此，外交部表示，尊重瓜國選舉結果，不論誰當選都將與瓜國攜手合作。
記者邱新博／台北報導
瓜國總統大選上個月首輪投票，兩名社會民主政黨黨員托瑞斯（Sandra Torres）與阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）成為得票率前二高的候選人，出乎各界意料之外，除非重新計票結果有變，否則便將由兩人進行對決選出新任總統。
9個右翼政黨聲稱在全國12萬2000多個投票所中，有1000多個投票所出現干預投票紀錄情況；瓜地馬拉最高法院1日諭令監督投票的最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal）暫緩「正式公布」投票結果。
對此，外交部發言人劉永健今（4）日於例行記者會上表示，外交部尊重瓜國民主選舉的結果，會持續關注相關事態發展，目前沒有評論。
外交部發言人劉永健指出，我國駐瓜地馬拉大使館與瓜國各方，均維持密切友好的關係，未來任何政黨候選人當選，我國基於民主自由等共享價值，及兩國傳統情誼，都將與瓜國攜手合作，深化各項交流合作，追求兩國人民最大福祉。