MLB／「國防部長」張育成復健賽2A敲安了！離回大聯盟更進一步
大聯盟波士頓紅襪隊台灣棒球好手「國防部長」張育成今（4）日在小聯盟2A復健賽中對戰藍鳥隊2A，張育成先發打一棒，鎮守游擊大關，結果他4打數1安打，這是他繼7月1日以來，第三次復健賽中的首安，目前這三場成績是11打數1安打，此外守備部分則是維持一慣的穩定表現，4次守備機會皆沒有產生失誤，球隊終場以9:3拿下勝利，至於何時重返大聯盟？紅襪隊表示目前沒有答案，將重新評估後再做決定。
記者吳政紘、實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽張育成再次以第一棒的身份出賽，1局上打出游擊滾地球出局，3局上擊出中外野飛球出局，5局上靠著選球保送上壘，7局上滿球數後敲出左外野平飛安打，8局上打出游擊飛球出局，最終整場比賽4打數1安打外加1次保送上壘。
張育成在世界棒球經典賽繳出好成績，返美後維持高檔表現，在守備端屢屢為波士頓紅襪隊做出貢獻，雖然開季時打擊手感不佳，但就在慢慢找回狀態時卻遭遇傷病，4月25日對陣巴爾的摩金鶯時，在比賽中傷退，經檢查後確認為左手鉤狀骨折，預計缺席6週，但在幾次復健賽中仍感到不適，因此至今仍未重返大聯盟。
受傷後的張育成曾在接受波士頓媒體《masslive》採訪時說到：「我很高興每天都能先發守游擊，很感謝球隊每天都給我機會上場比賽，讓我證明自己的身手，但現在不幸的事發生了」，儘管感到相當沮喪，張育成仍然保持正面的態度面對傷勢，積極復健，張育成表示：「為了幫助球隊，我必須健康，踏出每一步」。
紅襪隊2A下場賽事將在7月5日對陣紐約大都會隊2A，張育成是否出賽仍有待商榷。