「重啟核一」有可能嗎？專家揭重啟條件

看下半年景氣　國泰金總座：有機會往上逐漸好轉　但留意貿易限制

▲國泰金今（4）日舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇，國泰金控總經理李長庚（右二）與子公司總經理等人合影及受訪。（圖／記者顏真真攝）
▲國泰金今（4）日舉辦永續金融暨氣候變遷高峰論壇，國泰金控總經理李長庚（右二）與子公司總經理等人合影及受訪。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

今（2023）年進入下半年，接下來景氣及股市表現會如何？國泰金控總經理李長庚今（4）日受訪時表示，科技產業清庫存告一段落後，今年下半年國內景氣有機會往上逐漸好轉，景氣好轉會是影響股市的正面因子，但國際間祭出的貿易限制對景氣循環非正面須留意。

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國泰金今日舉行永續金融暨氣候變遷高峰論壇，這也是國泰金與台灣證交所七度攜手主辦，報名人數再創新高，實體與線上報名4161人，包含1873家企業或組織，其中參與的上市公司佔台股市值約75%，參與上市櫃公司碳排放量超過全台總排碳總量50%。

國泰金董事長蔡宏圖開幕致詞時，也分享對國際趨勢觀察指出，隨著國際永續趨勢推進，包括國際永續準則理事會（ISSB）6月發布永續揭露準則、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）  、美國「清潔競爭法案（CCA） 」 等措施勢在必行，將對全球產業帶來衝擊，企業面對環境挑戰更勝以往，更需積極採取行動。而台灣永續金融與氣候行動近年也大有進展，隨著去年國發會公布淨零路徑、今年初通過「氣候變遷因應法」將推動在2024年開徵碳費、證交所與國發基金規劃成立台灣碳權交易所公司，碳費徵收與碳權交易將成為台灣產業關注焦點，建議企業提早因應準備。

國泰金總經理李長庚會後受訪則談到下半年景氣及台股看法。他表示，台灣上半年科技業清庫存，景氣相對辛苦，出口也是負成長，但有看到庫存慢慢告一段落，基本上景氣有機會慢慢上來，即便國外需求還沒看到明顯回升，整體有機會往上逐漸好轉，只是仍要留意國外市場需求。

至於股市部分，他說，影響股市有很多因素，包括景氣、企業獲利都是因子，景氣好轉會是很好的正面因子，去年利率及通膨影響都已進入平穩階段，只是仍要留意貿易限制，對景氣循環和產業不一定是正面，這部分仍需關注。

對於台股及近期外資匯出的情況，金管會黃天牧今日在會後受訪時也指出，前段時間因為人工智慧相關產業動能，台股5月上漲近1000點，後續也對產業基本面有信心，只是今年市場上確實有很多風險要注意，投資人還是要審慎選股。

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