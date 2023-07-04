看下半年景氣　國泰金總座：有機會往上逐漸好轉　但留意貿易限制

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國泰金董事長蔡宏圖開幕致詞時，也分享對國際趨勢觀察指出，隨著國際永續趨勢推進，包括國際永續準則理事會（ISSB）6月發布永續揭露準則、歐盟碳邊境調整機制（CBAM） 、美國「清潔競爭法案（CCA） 」 等措施勢在必行，將對全球產業帶來衝擊，企業面對環境挑戰更勝以往，更需積極採取行動。而台灣永續金融與氣候行動近年也大有進展，隨著去年國發會公布淨零路徑、今年初通過「氣候變遷因應法」將推動在2024年開徵碳費、證交所與國發基金規劃成立台灣碳權交易所公司，碳費徵收與碳權交易將成為台灣產業關注焦點，建議企業提早因應準備。
國泰金總經理李長庚會後受訪則談到下半年景氣及台股看法。他表示，台灣上半年科技業清庫存，景氣相對辛苦，出口也是負成長，但有看到庫存慢慢告一段落，基本上景氣有機會慢慢上來，即便國外需求還沒看到明顯回升，整體有機會往上逐漸好轉，只是仍要留意國外市場需求。
至於股市部分，他說，影響股市有很多因素，包括景氣、企業獲利都是因子，景氣好轉會是很好的正面因子，去年利率及通膨影響都已進入平穩階段，只是仍要留意貿易限制，對景氣循環和產業不一定是正面，這部分仍需關注。
對於台股及近期外資匯出的情況，金管會黃天牧今日在會後受訪時也指出，前段時間因為人工智慧相關產業動能，台股5月上漲近1000點，後續也對產業基本面有信心，只是今年市場上確實有很多風險要注意，投資人還是要審慎選股。