七朵花仔仔逝世 姊妹3年前聚會照曝光她「最後身影」
「七朵花」（7 Flowers）的前成員仔仔（周靂岑）驚傳逝世，享年35歲。今（4）日，仔仔的家屬在台北市立第一殯儀館舉辦告別式。3年前，仔仔現身「七朵花」的聚會合照，如今也隨之曝光。
記者黃雅琪/綜合報導
「七朵花」成立於2004年，成員包括：小喬、喬恩、小潔、薇如、饅頭、仔仔、宇婕；後續因與華策影視合作未有成果，宇婕、仔仔、饅頭陸續退團；2009年12月，全員正式解散單飛，但成員間的感情依舊維繫著，也經常於私下聚會；仔仔（周靂岑）35歲逝世消息今日傳出，演藝圈好友們都備感不捨。
如今，仔仔最後一次現身於「七朵花」的聚會照片，也隨之曝光；時間停留在2020年12月底，當時賴薇如慶祝36歲生日，仔仔身穿休閒風牛仔襯衫、牛仔褲，放下一頭烏黑秀髮，整個人看起來狀態極佳，她開心合體陳喬恩、趙小僑、賴薇如以及邱麒霏，對著鏡頭比出團體手勢「七」。
2022年「七朵花」聚會仔仔缺席，賴薇如當年曾提到，姊妹們聊天話題已經擴大至身體健康！她還透露，2022年有4位「七朵花」成員開刀，令她深深體會到：「真的沒有什麼比健康更重要的事了！」現在回頭再看這段話，更令人感慨不已。