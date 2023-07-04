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日本政商界組團訪中　沖繩知事隨訪受關注

▲美國與日本協商部署多領域特遣隊加強嚇阻中國之際，日本政界及地方首長組團訪中，沖繩縣知事接受中國官媒訪問時，表示絕不讓沖繩淪為戰場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國與日本協商部署多領域特遣隊加強嚇阻中國之際，日本政界及地方首長組團訪中，沖繩縣知事接受中國官媒訪問時，表示絕不讓沖繩淪為戰場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北4日電）美國與日本協商部署多領域特遣隊加強嚇阻中國之際，日本政界及地方首長組團訪中，沖繩縣知事接受中國官媒訪問時，表示絕不讓沖繩淪為戰場，日本媒體人認為中國藉這些牌強化反美力量。

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日本共同網3日報導，由日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團3日訪問北京，訪團約有80人，較2019年規模更大。沖繩縣知事玉城鄧尼作為代表團顧問一同到訪，他隨後另將訪問與沖繩縣締結友好關係的福建省。

據日中關係消息人士透露，代表團一行或將於今日或5日與中國國家主席習近平的領導班子成員會面，具體日期正在協調中。

當前美日強化軍事結盟抗中，正協商在日本部署多領域特遣隊，除了彈道飛彈攻擊外，也具有網路、太空、電子戰等統合作戰能力。美國期待部署在日本，以加強對中國的嚇阻力。

此外，因日本公民被中國有關部門拘留、及福島第一核電站處理水排海計劃等，日中關係也出現波折。

近日英國廣播公司（BBC）報導，習近平近期藉明朝手稿，提及當時獨立的「琉球王國」（今沖繩）與福建的歷史，藉此觸動中日敏感神經。

香港大學香港亞太研究中心研究員林泉忠表示，習的舉措透露兩個訊息：「首先，北京似乎在強調，在中日關係並不和睦的當下，中國跟琉球可以有特殊的友好關係；再來就是琉球地位究竟屬不屬於日本，應該也可以討論。」

美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）更表示，習近平這次評述琉球歷史問題，帶有政治及軍事雙重意涵，習的三言兩語可說是「在政治上給日本帶來麻煩的簡單方法」。

此次日本訪問團中，玉城鄧尼隨訪是焦點。他在去年競選連任時反對美軍在名護市邊野古地區建設新基地，且說為了早日解除美軍普天間基地的危險性，一定要實現關閉及歸還。

此外，他這次訪中前還接受中國官媒環球時報訪問，指俄烏衝突爆發之後，「日本政府加速炒作所謂台灣有事即日本有事」，他說堅決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。

另日本產經新聞社台北支局長矢板明夫則在臉書發文，指玉城鄧尼是中國政府重點拉攏的對象。沖繩和台灣距離很近，日本的美軍基地大部分都在沖繩縣的管轄範圍內。一般認為，中國這一次花很大力氣來接待玉城鄧尼，是希望沖繩的反戰、反美力量繼續擴大，以達到牽制台灣的作用。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120704

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