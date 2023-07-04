日本政商界組團訪中　沖繩知事隨訪受關注

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據日中關係消息人士透露，代表團一行或將於今日或5日與中國國家主席習近平的領導班子成員會面，具體日期正在協調中。
當前美日強化軍事結盟抗中，正協商在日本部署多領域特遣隊，除了彈道飛彈攻擊外，也具有網路、太空、電子戰等統合作戰能力。美國期待部署在日本，以加強對中國的嚇阻力。
此外，因日本公民被中國有關部門拘留、及福島第一核電站處理水排海計劃等，日中關係也出現波折。
近日英國廣播公司（BBC）報導，習近平近期藉明朝手稿，提及當時獨立的「琉球王國」（今沖繩）與福建的歷史，藉此觸動中日敏感神經。
香港大學香港亞太研究中心研究員林泉忠表示，習的舉措透露兩個訊息：「首先，北京似乎在強調，在中日關係並不和睦的當下，中國跟琉球可以有特殊的友好關係；再來就是琉球地位究竟屬不屬於日本，應該也可以討論。」
美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）更表示，習近平這次評述琉球歷史問題，帶有政治及軍事雙重意涵，習的三言兩語可說是「在政治上給日本帶來麻煩的簡單方法」。
此次日本訪問團中，玉城鄧尼隨訪是焦點。他在去年競選連任時反對美軍在名護市邊野古地區建設新基地，且說為了早日解除美軍普天間基地的危險性，一定要實現關閉及歸還。
此外，他這次訪中前還接受中國官媒環球時報訪問，指俄烏衝突爆發之後，「日本政府加速炒作所謂台灣有事即日本有事」，他說堅決不允許因這一論調使沖繩淪為戰場。
另日本產經新聞社台北支局長矢板明夫則在臉書發文，指玉城鄧尼是中國政府重點拉攏的對象。沖繩和台灣距離很近，日本的美軍基地大部分都在沖繩縣的管轄範圍內。一般認為，中國這一次花很大力氣來接待玉城鄧尼，是希望沖繩的反戰、反美力量繼續擴大，以達到牽制台灣的作用。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120704