官媒嘲笑英國人1/7吃不飽　反遭中國網友奚落

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特魯塞爾信託基金經營英國最大的食品救濟機構網路，在全英境內管理約1300家發放救濟食物的「食物銀行」。
這份報告指出，相當於1130萬英國人因缺錢而面臨飢餓，並指責英國社會保障體系功能失能，還說英國人生活成本大幅上漲造成的危機沒有緩解的跡象。
新華社的報導另引述英國薩塞克斯大學（University of Sussex）發展研究中心（Institute of Development Studies, IDS）6月發布的研究報告指出，由於食品通貨膨脹處於歷史高點，對於數以百萬計的英國人而言，挨餓可能成為新常態。
不過這篇報導在社群媒體遭到中國網友的嘲諷和調侃：「誰惹我們，誰就吃不飽」、「法國瑟瑟發抖：下一個是不是輪到我？」、「全世界有幾個國家能吃飽了？只有我們能吃得飽！」。
另有網友指出：「抹黑別人，自己就優秀嗎？」、「人家還有免費的食物發，我們這免費的都沒有…」、「當前的主要矛盾是落後的套路與人民日益增長的認知水平的矛盾。」
網易號「尚書房」分析，新華社的這篇報導被「群嘲」，主因在於「在當前情況下，很多人就業難度上升，失業率增高，收入下降，但生活成本絲毫未降，房貸車貸、孩子學習費用，該出的還得出，大家的壓力遠比以前要大」。
尚書房指出：「由此，大家的負面情緒也比以前更多，更想看到這些官媒發一些有用的新聞，比如官方公布怎樣的惠民措施幫助大家擺脫困境，而不是隔岸觀火去關心別人生活的好歹。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120704