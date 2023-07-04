台灣超神秘遊樂園曝光！180元「2人包場玩翻」 在地人超懷念
說到台灣的遊樂園，一定不少人都會想到劍湖山、六福村、九族文化村這幾座大型遊樂園，但是其實台灣還有各式各樣不同的森林遊樂園區，對不少在地人都是滿滿的回應。近日專業做街訪以及VLOG的YouTuber「孫女」就前往位在高雄的「三桃山森林遊樂園區」朝聖，結果由於是平日，他與攝影師直接兩人包場開玩，不少遊樂設施都跟當年一樣，影片湧入不少高雄人直呼「太懷念啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
孫女日前到高雄進行冷門景點旅遊，結果來到最終站為粉絲推薦給她的「三桃山森林遊樂園」，是擁有86年歷史的資深遊樂園，孫女到櫃檯購買2張全票一共是180元，票券上則是復古的「蘭花」圖案，孫女一進入園區之後就表示「整個有復古的感覺，一進去就有回到20年前的感覺」而由於當天他們前往是星期一，所以除了她跟攝影師之外，沒有其他的遊客。
走進園區當中，孫女就看到一個水濂洞造景，但造景裡面都已經沒有水，讓她笑稱「這些蝦兵蟹將直接在一片乾涸水泥地中（苦笑）」，後來孫女真的到一個水濂洞入口，走進去之後發現內部非常暗，需要靠手電筒才能輔佐前行，沿途經過許多的造景也都是沒有水，讓孫女搞笑的說「這個大概20年前來玩的話，應該是蠻好玩的沒錯XD」。
仔細觀察四周圍，孫女也一一介紹園區內的場景，表示偌大的園區真的非常的復古有年代感，包含令人不寒而慄的兒童劇場、廢墟風的露營場、斑駁的行動藝廊、絕命終結站般的調查、廢棄的販賣部、遊樂設施還有超毛的許願樹！
最後孫女終於找到可以玩的遊樂設施，表示自己在網路上看介紹就非常想玩的「空中腳踏車」，實際與攝影師一起玩之後，凌空的感覺讓她驚呼連連，但也直呼「還是稍微有刺激度的喔，蠻好玩的」；後來又去玩超大溜滑梯，利用紙板溜下來讓孫女超嗨表示「好像划水道喔，好好玩喔，不虛此行」。
影片播出之後，不少高雄在地網友紛紛回應「竟然是三桃山天啊！還有在營業嗎？小時候的遊玩聖地」、「三桃山是小時候的回憶！看到廢棄的穿山鼠雲霄飛車令人有點不勝唏噓，小時候會怕又愛玩」、「孫女居然有介紹三桃山，以前玩溜滑梯是要排隊的啦」、「那個遊樂園完全可以改成巨型鬼屋來營運欸，租給大學生辦迎新應該不錯！」、「三桃山真的是小時候回憶很深的地方捏」、「三桃山竟然還在！太懷念了啦」。