高溫優惠！氣溫飆35度火鍋免費送牛小排 麻辣鍋34度起加菜66折
夏季實在太熱了，暑假天氣頻頻創高溫，餐飲業者推出抗高溫優惠活動，苗栗客家麻辣火鍋「貢鍋共鍋」推出好康回饋，氣溫從28度起就免費送肉肉、飆破35度還免費送牛小排！這一鍋麻辣鍋則「以辣治熱」，以手機即時溫度給出即刻折扣，舉例氣溫顯示34度、加菜食材即享66折，氣溫越高、折扣越多。
記者蕭涵云/綜合報導
全台唯一的客家麻辣火鍋店「貢鍋共鍋」位於苗栗，將傳統客家在地食材融入火鍋，還把客家料理變成火鍋湯底，像是獨家客家小炒鍋、胡椒豬肚雞鍋都是老饕指定必吃，而香辣不刺激的招牌麻辣鍋裡附有鴨血豆腐，再搭配苗栗特色手工水晶餃、客家蛋餃、客家粄條等食材，相當道地。
「貢鍋共鍋」即日起至9月1日，推出高溫優惠活動，只要氣溫超過28度就有免費肉肉可招待。氣溫超過28度免費送「雞腿肉」、氣溫超過30度免費送「豬五花」、氣溫超過35度免費送「牛小排」。提醒大家，.當日實際氣溫判斷基準以店家手機APP為主；單桌消費滿額1000元即贈送活動品項一盤（每桌限贈一盤）；超過指定溫度活動品項可任選，如氣溫達35度，可在三種品項中任擇一。
而這一鍋皇室秘藏鍋物則推出「以辣治熱」夏樂季，即日起至7月31日，於點餐前出示手機天氣APP即時氣溫，舉例手機氣溫顯示34度、加菜的活動食材折扣即享66折。指定折扣菜色包括神仙牛肉、西班牙伊比利梅花豬肉、冰鮮小卷等好料。另外還有夏樂季限量優惠價，神仙牛肉+99元即可升級「澳洲和牛無骨牛小排」一份（數量有限，售完為止）。