台南人吃飯好奢華！安平雅樂軒在總套吃Omakase 亞果與雲品簽約
▲台南安平雅樂軒酒店提供總統套房「風語樂巢」為場地，讓饕客將直接於內享用無菜單料理（Omakase，おまかせ），即日起接受預訂。（圖／台南安平雅樂軒提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-07-04 14:27:41
到台南吃飯又有新高度！台南安平雅樂軒酒店新推出「極饗義式套餐」無菜單創意義式料理，讓饕客在酒店的15樓總統套房享用美食，客製化的無菜單料理模式，僅限每週三、週四，時段為午餐11:30~15:30與晚餐17:30~21:30，每餐期最多收8位賓客，並須達消費2萬5000元，至少五天前預約。另外，附近的台南安平亞果遊艇城黃金會所，也將與雲品國際簽約，委託經營裡頭的餐廳與宴會廳等項目。
開放大眾消費者在飯店內總統套房吃飯已非首次，為了因應疫情，晶華酒店就曾在2021年推出「米其林巨星之旅」，結合總統套房及館內米其林餐廳和米其林星級大廚們的住房專案。
此次台南安平雅樂軒酒店沒有結合住宿，推「純吃飯」餐飲專案活動，提供酒店最高的總統套房「風語樂巢」(Breezy King Suite Dining Room)為場地，賓客將直接於總套內享用無菜單料理模式，即日文所稱的「Omakase（おまかせ）」，由饕客選擇該場次或該桌的預算，且通常需達業者的低消，再由主廚選用當季食材設計客製化菜單。而此次台南安平雅樂軒酒店規劃將由師傅現場烹調桌邊料理，總套具安靜隱密優點，並有美景可賞，能遠眺億載綠地公園，天氣好時更可延伸到安平港海景。
提供的義式創意料理由主廚吳泓昇(Eric Wu)設計，並將結合台南在地食材，如使用義大利火腿搭佐台南七股哈密瓜。台南安平雅樂軒酒店也提到，因酒店鄰近安平漁港，有豐富漁穫選擇優勢，主廚也會挑選當令鮮魚，將之與麻豆黑豆醬油、關廟鳳梨等提味，西式餐飲中也有在地精神。 ▲台南安平雅樂軒酒店的總統套房「風語樂巢」(Breezy King Suite Dining Room)內的餐廳區域座位有限制，因此一次至多僅接受8人以內預定。（圖／台南安平雅樂軒提供） 同樣位處在附近的台南安平亞果遊艇城黃金會所，日前也宣布將與雲品國際正式簽約展開策略結盟，委託經營裡頭的餐廳與宴會場域，除了以永續旅遊、海洋生活、在地精緻化與服務國際化的理念合作，更能擴大雲品與亞果在觀光市場中的市佔率與品牌能見度，預計2024年第一季將試營運。 ▲享用無菜單料理模式的義式創意料理，將由主廚吳泓昇(Eric Wu)設計，並將結合台南在地食材。（圖／台南安平雅樂軒提供） 台南安平亞果遊艇城的餐廳位在三樓，取名「亞果薈 managed by 君品Collection」中餐廳，室內與戶外座位設有148席。至於建物一樓的宴會廳，則將以希臘神話「安妃屈蒂（Amphitrite）」命名，預估可容納約200人座位。 ▲台南安平亞果遊艇城的餐廳位在三樓，正式將與雲品國際簽約，尤其委託經營餐廳與宴會廳，其餐廳取名「亞果薈 managed by 君品Collection」。（圖／雲品國際提供）