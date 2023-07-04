王彩樺談Metoo「眼眶泛淚」！秀場曾被性騷嘆：那年代只能自己哭
王彩樺、胡宇威和夏和熙今（4）日出席最新實境節目《我們這一攤》卡司發布會，王彩樺被問到演藝圈性騷metoo事件延燒一事，她沉默數十秒，眼眶泛淚表示：「我覺得她們很勇敢，很心疼啊，我覺得女生可以的話要懂得保護自己，勇敢說出來！」談起當年在秀場被性騷的過往，她也無奈直呼：「在那個年代，其實妳可能回家哭而已，也不能說什麼。」
記者郭佩蓉/台北報導
王彩樺談起metoo事件，原本的好心情瞬間煙消雲散，她沉默數十秒，接著表示自己很心疼她們，「很不捨，我覺得女生可以的話要懂得保護自己，勇敢說出來。」被問到過去在秀場是否也有遭遇過相同經驗，她眼眶泛淚，感嘆：「Oh My God，很多！但在那個年代，其實妳可能回家哭而已，妳也不能說什麼，妳要自己消化。」接著便不願多講，「再講可能就要回想到以前的事，不去想就比較好一點」。
也因為王彩樺本身有兩位女兒，從這次metoo事件，她也藉此機會教育，教導女兒們要懂得保護自己，「當妳覺得不舒服的時候、討厭的時候，一定要說！不然就要報警，或是錄起來，用智慧去判斷」；而夏和熙被問到是否有關心Apple（黃暐婷）時，表示最近因為都在忙錄影，沒有與Apple聯絡，也沒有傳訊息關心，「有看新聞，但因為工作比較忙，等告一個段落再去做關心」；胡宇威也回應與陳庭妮的婚禮進度，「還在找場地，持續進行中」。
※【NOWnews 今日新聞
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