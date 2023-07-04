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什麼是「迅吃（ㄐㄧˊ）」？
陳渝仁指出，迅吃（cluttering）是一種言語 （speech）流暢度的障礙，比如在敘述「我等一下要去看電影」這句話的時候，會變成「我等一（停頓）下要去要去電影」。儘管聽起來好像正常，但會讓人聽不懂確切的表達。迅吃特徵包括：
- 說話速度有時太快、有時不規則
- 語句在不適當的地方停頓、停頓使用不佳
- 語句中有不當的重複、刪去或重複音節
- 言語不流暢以非口吃式的不流暢為主（註：迅吃與口吃的比較詳見下文）
- 構音不精確
- 合併注意力及專注力問題
- 合併敘事及思考組織問題
- 對於自身言語問題覺察度相較口吃者較差
為什麼孩子會迅吃？
據統計，每 100 個學齡的孩子就有 1 個有迅吃。相較於口吃，迅吃被發現的時間一般較晚，平均要到 8 歲才被診斷治療，陳渝仁認為，主要跟這個時期的孩子的社交及學業需求更高，問題才更明顯。不過要求迅吃的孩子把語速降低並留意講話的方式，迅吃的狀況會暫時改善，但會因為暫時改善，而更容易被忽略。
迅吃背後的明確生理機制尚未明朗，不過目前發現迅吃常會伴隨部分疾患，包括：
- 自閉症類群障礙症
- 注意力不足過動症
- 妥瑞氏症（Tourette’s Syndrome）
- 學習障礙
- 聽覺處理障礙（Auditory processing disorder）
- 語言組織困難（Language organization difficulties）
陳渝仁說明，語言病理學認為口吃與迅吃是兩種不同的語言流暢度障礙，口吃的特色是語句會有許多非自主的打斷，例如重複音節、聲音拉長等，明顯感覺語句不流暢且有失去控制的感覺，因此也容易被發現。迅吃則是說話感覺像是清楚的，較易被忽略。研究發現，孩子常常會同時有口吃與迅吃，也因而增加診斷的難度。
如何知道孩子有沒有迅吃？
若孩子說話的語速忽快忽慢，加上說話時的停頓點不適當，容易讓人聽不懂，就需要評估孩子是否有迅吃。值得一提的是，迅吃的孩子常合併構音、注意力及專注力及敘事完整性等問題，及早處理方能避免孩子衍生後續的學習障礙。
擔心孩子有迅吃怎麼辦？
若擔心孩子有迅吃，陳渝仁建議家長儘早帶孩子至復健科門診評估，一則評估孩子是否是真的迅吃或是口吃，更重要的是評估孩子是否除了迅吃之後，還合併其他疾患，如自閉症類群障礙症或注意力不足過動症。完成完整評估後，視孩子狀況安排後續的復健團隊療育訓練，才能讓孩子最快回到成長的軌道。
迅吃的治療方法
迅吃的治療方法相當多元，順序上有個大原則，是希望能先增進自我覺察，然後教導孩子適當的語速技巧，再促進自我監控。迅吃的治療需要復健科醫師、語言治療師與家人朋友及學校的合作，找出最適合孩子的治療方式、頻率及強度。其他技巧包括：
- 透過觀察聆聽者的反應，增加對於溝通停頓的認知。
- 強調多音節字詞。
- 強化自我控制語速及清晰度。
文／台灣復健醫學會、編輯／陳韋彤、圖／楊紹楚
※本文授權自台灣復健醫學會
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子說話聽不懂，恐影響社交、學習力！醫師籲：恐是「迅吃」造成，盤點發生原因、如何評估、怎麼治療