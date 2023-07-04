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孩子說話聽不懂，恐影響社交、學習力！醫師籲：恐是「迅吃」造成，盤點發生原因、如何評估、怎麼治療

孩子說話聽不懂，恐影響社交、學習力！醫師籲：恐是「迅吃」造成，盤點發生原因、如何評估、怎麼治療
孩子說話聽不懂，恐影響社交、學習力！醫師籲：恐是「迅吃」造成，盤點發生原因、如何評估、怎麼治療

Heho健康

有時孩子語言發展順利，不代表就不用擔心孩子語言上不會發生任何問題。土城醫院復健科主治醫師陳渝仁分享，五歲的小希很早就會說話、叫爸爸媽媽，但是隨著小希的話越說越多，小希的爸媽發覺常常會聽不懂小希說的話，有時語速太快、有時語調很怪讓人聽不懂。

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小希的爸媽一開始不以為意，直到幼兒園老師說小希在學校不太喜歡跟小朋友互動，不知道是不是跟他說話狀況有關，小希爸媽於是決定帶小希到復健科評估。醫師評估過後跟小希爸媽說，小希應該是「迅吃（ㄐㄧˊ）」，而且可能合併有自閉特質。

什麼是「迅吃（ㄐㄧˊ）」？

陳渝仁指出，迅吃（cluttering）是一種言語 （speech）流暢度的障礙，比如在敘述「我等一下要去看電影」這句話的時候，會變成「我等一（停頓）下要去要去電影」。儘管聽起來好像正常，但會讓人聽不懂確切的表達。迅吃特徵包括：

  • 說話速度有時太快、有時不規則
  • 語句在不適當的地方停頓、停頓使用不佳
  • 語句中有不當的重複、刪去或重複音節
  • 言語不流暢以非口吃式的不流暢為主（註：迅吃與口吃的比較詳見下文）
  • 構音不精確
  • 合併注意力及專注力問題
  • 合併敘事及思考組織問題
  • 對於自身言語問題覺察度相較口吃者較差
相較於口吃，迅吃的孩子說話感覺像是清楚的，因此很容易被忽略，陳渝仁強調，若不警覺並處理與修正，孩子不僅無法意識到溝通不順的原因，還可能影響社交互動及學習表現。



為什麼孩子會迅吃？

據統計，每 100 個學齡的孩子就有 1 個有迅吃。相較於口吃，迅吃被發現的時間一般較晚，平均要到 8 歲才被診斷治療，陳渝仁認為，主要跟這個時期的孩子的社交及學業需求更高，問題才更明顯。不過要求迅吃的孩子把語速降低並留意講話的方式，迅吃的狀況會暫時改善，但會因為暫時改善，而更容易被忽略。

迅吃背後的明確生理機制尚未明朗，不過目前發現迅吃常會伴隨部分疾患，包括：

  1. 自閉症類群障礙症
  2. 注意力不足過動症
  3. 妥瑞氏症（Tourette’s Syndrome）
  4. 學習障礙
  5. 聽覺處理障礙（Auditory processing disorder）
  6. 語言組織困難（Language organization difficulties）
迅吃跟口吃一樣嗎？

陳渝仁說明，語言病理學認為口吃與迅吃是兩種不同的語言流暢度障礙，口吃的特色是語句會有許多非自主的打斷，例如重複音節、聲音拉長等，明顯感覺語句不流暢且有失去控制的感覺，因此也容易被發現。迅吃則是說話感覺像是清楚的，較易被忽略。研究發現，孩子常常會同時有口吃與迅吃，也因而增加診斷的難度。

如何知道孩子有沒有迅吃？

若孩子說話的語速忽快忽慢，加上說話時的停頓點不適當，容易讓人聽不懂，就需要評估孩子是否有迅吃。值得一提的是，迅吃的孩子常合併構音、注意力及專注力及敘事完整性等問題，及早處理方能避免孩子衍生後續的學習障礙。

擔心孩子有迅吃怎麼辦？

若擔心孩子有迅吃，陳渝仁建議家長儘早帶孩子至復健科門診評估，一則評估孩子是否是真的迅吃或是口吃，更重要的是評估孩子是否除了迅吃之後，還合併其他疾患，如自閉症類群障礙症或注意力不足過動症。完成完整評估後，視孩子狀況安排後續的復健團隊療育訓練，才能讓孩子最快回到成長的軌道。

迅吃的治療方法

迅吃的治療方法相當多元，順序上有個大原則，是希望能先增進自我覺察，然後教導孩子適當的語速技巧，再促進自我監控。迅吃的治療需要復健科醫師、語言治療師與家人朋友及學校的合作，找出最適合孩子的治療方式、頻率及強度。其他技巧包括：

  • 透過觀察聆聽者的反應，增加對於溝通停頓的認知。
  • 強調多音節字詞。
  • 強化自我控制語速及清晰度。
相較於口吃，迅吃的孩子常在學齡才被診斷，然而越早診斷、越早接受治療，對孩子的成長越好。陳渝仁表示，如果家長發現子女有上述症狀，請不要擔心，讓復健科醫師及語言治療師團隊為孩子評估，盡早開始治療最重要。



文／台灣復健醫學會、編輯／陳韋彤、圖／楊紹楚

※本文授權自台灣復健醫學會

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子說話聽不懂，恐影響社交、學習力！醫師籲：恐是「迅吃」造成，盤點發生原因、如何評估、怎麼治療

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