七朵花原本有7人！仔仔不到1年就退團 八點檔女星王宇婕也是成員
台灣女團「七朵花」成員仔仔（周靂岑），日前傳出離世消息，享年35歲，今（4）日於台北第一殯儀館舉行告別式。七朵花原本由7位女星組成，不過仔仔在加入不到一年後，因和同門前男子團體台風的成員TORO，傳緋聞而退團，而許多人不知道的是，八點檔女星王宇婕也曾是七朵花成員。
記者薛羽彤/綜合報導
孫德榮創立的喬傑立娛樂，旗下唯一女團為七朵花，最初成員為趙小僑、陳喬恩、小潔、賴薇如、饅頭、仔仔、王宇婕，7位女孩所以孫德榮取名為「七朵花」並各自代表7種花朵，成立於2004年，隊長則由趙小僑擔任。王宇婕因合約問題最先退團，後來成員仔仔因緋聞退出、饅頭則因個人理念和公司不合，在2005年離開，正式進行演藝活動時，就剩下趙小僑、陳喬恩、小潔、賴薇如4人，但團名不變。
七朵花發行過一張專輯，銷量高達12萬張，之後靠著偶像劇《王子變青蛙》主演陳喬恩、趙小僑知名度暴漲，而仔仔曾參與過《西街少年》、《愛上千金美眉》、2010年還客串《家有四千金》，共演過三部戲劇。此外，七朵花還錄製過許多偶像劇《愛情魔法師》、《櫻野三加一》等原聲帶， 2009年七朵花合約到期，團員各自發展，最後剩趙小僑、賴薇如、陳喬恩還活躍在演藝圈。陳喬恩演出作品最多，直到《命中注定我愛你》再創演藝高峰，穩坐偶像劇第一女主角寶座，並往大陸發展。