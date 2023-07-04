「饗A JOY」最高86樓Buffet來了！7月中登台北101　首波菜色曝光

LINE兩項新功能登場！社群可「語音暢聊」、可換美美AI人像　

▲LINE針對社群加入了「Live talk」功能，管理員可以開設發言權限，提供社群更直覺的聊天方式。(圖/記者周淑萍攝)
▲LINE針對社群加入了「Live talk」功能，管理員可以開設發言權限，提供社群更直覺的聊天方式。(圖/記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

LINE聊天室已經有一段時間沒有新功能上線，但在「AI 肖像」和「LINE社群」則出新招。付費製成的「AI 肖像」現在多了一個可以秀的地方，在用戶的LINE 個人檔案內可以加入。另一項新功能則是針對LINE社群，全新推出「Live talk」，能直接在LINE社群內通過語音和成員即時對話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍Live talk

LINE社群全新推出「Live talk」功能，讓用戶在LINE社群除了傳送文字訊息外，也能通過語音與成員們進行即時對話。LINE版本需更新至13.8.0以上。目前僅有社群管理員擁有權限開始Live talk，且社群內達10人以上的聊天室即可分別使用Live talk進行語音通話功能。 主持人可以開設所有人發言或是限定發言，最多可以設定100位發言，此外，Live talk可使用的時間上限為48小時，超過48小時將自動結束。

▲社群管理員更新後可以看到「Live talk」新功能。（圖／翻攝官方網站）
▲社群管理員更新後可以看到「Live talk」新功能。（圖／翻攝官方網站）
📍AI 肖像

想要擁有高質感的照片嗎？LINE之前推出「AI 自拍」後，現在「LINE Profile Studio」（個人檔案工作室）再推出「AI 肖像」，不需另外下載應用程式，直接在手機上就能感受專業棚拍的高質感美照。在「個人檔案」中點選「LINE Profile Studio」點選「AI 肖像」就能開始製作，使用前需要先上傳 10-20 張個人臉部清晰之照片，依照指令陸續操作即可。但要提醒此為「付費」功能，24 小時內生成 30 張 AI 人像圖片為170 枚 LINE 代幣；進階方案快速生成 30 張 AI 人像圖片為340 枚 LINE 代幣。

▲LINE推出「AI 肖像」功能，不需另外下載應用程式，直接在手機上就能感受專業棚拍的高質感美照，此為付費服務。（圖／翻攝官方網站）
▲LINE推出「AI 肖像」功能，不需另外下載應用程式，直接在手機上就能感受專業棚拍的高質感美照，此為付費服務。（圖／翻攝官方網站）

最新11組LINE免費貼圖！小粉獅流行語全收：歐虧、別逼我爆炸

iPhone 下載後的App到哪？LINE剛加入的好友消失！　教你快速找回

LINE打電話被掛斷！未必是對方搞失蹤　官方：零星用戶接不起來

Apple Watch可LINE Pay！實測超方便：免翻包找手機「伸手秒結」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀