LINE兩項新功能登場！社群可「語音暢聊」、可換美美AI人像　

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LINE社群全新推出「Live talk」功能，讓用戶在LINE社群除了傳送文字訊息外，也能通過語音與成員們進行即時對話。LINE版本需更新至13.8.0以上。目前僅有社群管理員擁有權限開始Live talk，且社群內達10人以上的聊天室即可分別使用Live talk進行語音通話功能。 主持人可以開設所有人發言或是限定發言，最多可以設定100位發言，此外，Live talk可使用的時間上限為48小時，超過48小時將自動結束。
📍AI 肖像
想要擁有高質感的照片嗎？LINE之前推出「AI 自拍」後，現在「LINE Profile Studio」（個人檔案工作室）再推出「AI 肖像」，不需另外下載應用程式，直接在手機上就能感受專業棚拍的高質感美照。在「個人檔案」中點選「LINE Profile Studio」點選「AI 肖像」就能開始製作，使用前需要先上傳 10-20 張個人臉部清晰之照片，依照指令陸續操作即可。但要提醒此為「付費」功能，24 小時內生成 30 張 AI 人像圖片為170 枚 LINE 代幣；進階方案快速生成 30 張 AI 人像圖片為340 枚 LINE 代幣。