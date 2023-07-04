踩線蘇澳搭船直航與那國島 游錫堃：促進台日觀光並深化邦誼
立法院長游錫堃今（4）日在宜蘭縣長林姿妙、蘇澳鎮公所鎮長李明哲與立委等人陪同下，從蘇澳港通關登船，展開破冰直航日本沖繩縣與那國町觀光踩線之旅。游錫堃表示蘇澳和與那國島距僅111公里，但過去由於戒嚴海禁，中間往來不便而中斷兩地往返交流，如今觀光採點之旅有3個意義，包括觀光採點、直航破冰與國會外交，兩地有如此近的距離，應要有更多的往來，進一步促進台日邦誼穩固。
記者陳威叡／台北報導
游錫堃在登船前表示，他感謝台灣從中央部會到地方政府大力支持該行程，與那國島距蘇澳僅111公里，但過去由於戒嚴海禁，中間往來不便而中斷兩地往返交流，認為如此近的距離，兩邊應該可以有更多的往來，加上自己身為立法院台日交流聯誼會會長，希望觀光踩線之旅具有3個意義，包括觀光採點、直航破冰與國會外交。
游錫堃說，自己年輕時在台灣極東的三貂角燈塔、最南的鵝鑾鼻、最北的富貴角及最高的玉山頂峰都曾留下足跡，若日本1億2000萬的人口，只要有1%的人有像他這樣的興致，願意到日本極西之地與那國島，再引導他們來蘇澳旅遊，最後由台灣返日，反而是一條更為方便的路線。而每年約200萬的訪台旅客，如有1%的人願意花一天一夜的時間由蘇澳航行到與那國島旅遊，之後再返回宜蘭，對於宜蘭本地的觀光也大有助益。
游錫堃說，蘇澳直航與那國島最最在媒體宣導下，已經有20多個同鄉會團體詢問行程，表達參加意願。未來如果民間旅行社踩線後安排出妥適價錢合理的行程，相信很快會有第二團甚至第三團出航。相信蘇澳與那國島直航之旅能提振兩地的觀光產業效益，進一步促進台日邦誼穩固。