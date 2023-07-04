調高影響環境衛生檢舉獎金　謝國樑：亂丟垃圾就是在破壞自己家園

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對於「乾淨家園」政策調高檢舉獎金的目的及預估成效上，謝國樑指出，相關罰金收入不是重點，酒駕、車輛不禮讓行人與亂丟垃圾都是可以避免的，市府會加強推動亂丟垃圾檢舉獎金，從實收罰鍰50%提高至75%的政策，即使受責難也願意嘗試並承擔，希望基隆繼路口友善城市後，也能成為最乾淨的城市之一。
基隆市政府環保局馬仲豪說明，環保局將於10月1日起、針對轄內亂丟垃圾等造成環境髒亂行為，將裁罰金額自2,400元提升至3,600元，若影響環境衛生情節重大，則再提高處分金額，希望透過提高裁罰額度，達到遏止違規的目的。
馬仲豪說到，從今年3月1日起，先由市中心仁愛區為執行重點，經環保局強力執行破袋作業，於3,021件棄置垃圾包中循線查獲違規行為人，計有151件；另3至6月份，由民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，共計1,031件，環保局刻正辦理告發裁罰。
馬仲豪強調，希望透過提高裁罰金額，鼓勵民眾共同維護環境品質，並展現基隆市政府維護環境衛生的決心，共同攜手守護「乾淨家園」。
若民眾發現違規亂丟菸蒂、隨地吐痰、吐檳榔汁渣、棄置垃圾等造成環境髒亂的行為，都可透過環保局LINE@官方帳號(ID：@820hwhnv)乾淨家園檢舉專區，在民眾加入好友及填妥個人基本資料後，將檢舉相關影片及檔案上傳，即可完成檢舉違規作業，全程將嚴加保密個人資料，避免外洩情形產生。
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