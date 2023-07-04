王彩樺是NONO、朱海君媒人！認有傳訊息關心女方：聽了蠻難過的
王彩樺今（4）日出席最新實境節目《我們這一攤》卡司發布會，她被問到演藝圈性騷metoo事件，她沉默數十秒，眼眶泛淚表示：「我覺得她們很勇敢，很心疼啊！」此外，NONO（陳宣裕）近日也因為性騷擾事件被網紅「小紅老師」提告，對此，身為當初湊合NONO、朱海君的媒人，王彩樺認了第一天就有傳訊息關心女方，「聽了蠻難過的，她還關心我的身體狀況。」
記者郭佩蓉/台北報導
NONO近日捲入性騷風波，王彩樺也透露自己得知這件事的第一天就有傳訊息關心朱海君，「聽了蠻難過的，其實心情蠻不好的，第一天有傳訊息（關心），她還關心我的身體狀況」。此外，王彩樺談起MeToo事件，也發表看法：「我覺得女生可以的話要懂得保護自己，勇敢說出來！」談起當年在秀場被性騷的過往，她也無奈直呼：「在那個年代，其實妳可能回家哭而已，也不能說什麼。」她也藉此對女兒機會教育，要懂得保護自己。
華視、三立都會台聯手日本極東電視台合作最新實境節目《我們這一攤》，同時也是台灣實境節目跨國先例，節目由三名主持人前往不同的特色夜市擺攤，秉持著自己創業擺攤的精神，透過鏡頭紀錄他們在競爭激烈的夜市中，如何找到「我們這一攤」的完美方程式、創造最佳營業額！《我們這一攤》9月2日起，在三立都會台30頻道 晚間10點，以及9月3日起，在華視主頻12頻道 晚間8點播出。
※【NOWnews 今日新聞
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