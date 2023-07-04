7-11咖啡變超大杯！全台門市推「巨無霸900ml」 全家拿鐵買2送1
7-11夏季超狂！為了歡慶桃園「羅浮門市」新開幕，全台7/10起門市推出「超大咖冰美式及冰拿鐵咖啡」，巨無霸900ml容量一次喝得過癮，總限量65萬杯，數量有限，售完為止；全家則是APP限時優惠，大杯冰嘉明拿鐵買2送1，3杯優惠價150元（原價225元）。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年夏天7-11重磅推出900ml超大咖冰咖啡，品項有最熱門的超大杯美式（79元／杯）以及超大杯拿鐵（89元／杯），還有限定的全新款杯身，杯身，環繞插畫風格搭配特色語錄藝術筆觸，例如有「喝完我就是大咖」、「城市在走咖啡要有」、「探索你的超大咖」等字樣，超大杯容量提神醒腦一整天。
同時，7-11APP 7月9日至16日起推出以下限定優惠，並且同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶及精品咖啡限指定門市及兌領，會員有限購組數，最低5折優惠必衝。
📍濃萃美式買11杯送11杯
📍濃萃拿鐵咖啡買11送7
📍黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選18杯711元
📍經典純奶茶／四季春純奶青任選22杯711元
📍大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選10杯711元
全家APP即起至7月25日則有「大杯冰嘉明拿鐵買2送1」3杯150元（原價225元），平均單杯只要50元開喝；「大杯A2β酪蛋白拿鐵」也有買2送1，3杯150元（原價225元），同樣平均也是單杯50元開喝，會員限購2組，兌換期限至11月30日。並且歡慶匠土司獲得碳足跡標籤，7月7日起至9日，匠土司家庭號、2片裝土司指定品項任兩件79折。