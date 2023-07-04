另類台灣之光！文策院攜BL台漫闖泰國市場　吸引百位業者交流

以BL（Boy’s Love）為主題的文化內容作品近年來在亞洲大受歡迎，為了協助國內業者搶攻BL漫畫市場，文化內容策進院（文策院）於6月30日至7月2日參與由泰國書協主辦的2023 ColiFest（Comic and Light Novel Book Fest 2023，2023漫畫與輕小說節），並於現場展示超過50部台灣原創BL漫畫作品，吸引許多民眾目光，期待藉由推動台灣LGBTQ+作品走向海外市場，提高台灣文化內容的能見度，並拓展合作機會。
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文策院表示，有鑑於泰國內容市場對BL作品的強烈需求及數位閱讀風潮，也觀察到台灣BL漫畫和輕小說作品輸出泰國市場的機會，特別針對泰國業者舉辦「2Gether with Taiwan BL Comics 」推介會，邀請擁有豐富操刀BL作品經驗的三立集團策略長蔡妃喬、經手多部BL的泰國JLit Publishing資深編輯Artch Bunnag進行對談，以促進兩地產業的交流與了解，活動吸引百位當地業內人士參與。Bunnag在對談中提到，台灣作品中呈現出的流行文化例如珍珠奶茶、街頭小吃或學生生活等，泰國觀眾會很有共鳴，而且泰國因為文化比較保守的因素，有些內容無法創作，就可以由日本、韓國和台灣的作品來補足這一塊。