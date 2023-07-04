最狂陣頭！大猩猩廟前參拜「挖呀挖」跳舞暴紅 喪事白場都來搶約
廟會陣頭再創天花板！繼十多年前電音三太子風靡全台，這次又有大猩猩跳舞制霸。日前在雲林縣四湖鄉參天宮，一場廟前參拜搶盡眾人目光，頂著近37度高溫，一隻3尺高的威猛黑色大猩猩，先是虔誠的朝天一拜，接著身手敏捷的跳起花式舞步，還結合流行歌曲「挖呀挖」做招牌動作，不只現場信徒爭相錄影，畫面曝光後立刻成為全台焦點。
記者黃韻文/綜合報導
日前在雲林縣四湖鄉參天宮廟前廣場上，輪到麥寮天尊聖帝會參拜時，陣頭其一請來表演團體《台北鍾藝劇團》，先是多位舞者以高難度特技開場，沒想到中途上來一隻巨無霸大猩猩，虔誠合掌向關聖帝君朝拜後，便活靈活現跑到人前，讓民眾拍得夠本。接著畫風一轉、〈小小花園〉電音一下，大猩猩突然開始奮力「挖呀挖」，巨大身軀隨著節奏抖動，神乎其技的舞步讓人看到目瞪口呆。
這段「大猩猩跳舞SOLO」立刻在網路發酵，帶來大猩猩陣頭表演的《台北鍾藝劇團》，團長鍾睿洋接受《NOWnews今日新聞》採訪，透露一開始推出大猩猩跳陣頭時，大家都認為大猩猩不適合傳統廟會，「沒有人要，被退貨好多場。」沒想到暴紅之後邀約不斷，連喪事白場都來邀約，對方還說是喜喪，很適合黑猩猩「挖呀挖」。
《台北鍾藝劇團》團長鍾睿洋說，大猩猩靈感是來自狒狒脫逃事件，於是花了4萬元，打造高300公分的猩猩裝，想要帶來不一樣的表演，扭轉陣頭給人的刻板印象。一開始練習時，因為動作必須很大，才能甩動猩猩上半身，成員都練到肌肉拉傷，手甩到抬不起來，練了一、兩個月才上場。
不過最困難的，則是必須習慣在「大猩猩」體內呼吸，劇團成員還特地選在大熱天，從「穿著走路」開始練起，克服在非常悶熱的狹小空間內，大動作連跳10分鐘，鍾睿洋坦言，「（猩猩裝）不像是神將可以走整天」，怎麼把呼吸調好很重要。大猩猩熱舞成功引起關注，眾人狂讚不只社會在進步，連廟會陣頭也令人驚豔。