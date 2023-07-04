《嗨！營業中2》疑切割炎亞綸！最新預告僅剩背影「正面全沒了」
藝人炎亞綸日前被網紅耀樂指控在他未成年時發生性關係，還偷拍私密影片，昨（3）日炎亞綸也已自行前往士林地檢署接受偵訊，檢察官複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。而他參與錄製的實境節目《嗨！營業中》最新一集預告也曝光了，炎亞綸完全沒有正臉鏡頭，疑似被切割。
記者郭佩蓉/綜合報導
炎亞綸近年來演藝事業亮眼，尤其憑著《嗨！營業中》累積高人氣，第二季更是當了店長，到苗栗造橋開餐廳，目前節目已播到第六集，每一集預告都能看見炎亞綸身影，不過在最新一集的預告中，卻僅能看見炎亞綸的背影。
事實上，自從炎亞綸出事後，原本參與的節目接連被撤換，慘丟好幾樣工作，像是台東縣政府取消炎亞綸「熱氣球嘉年華」壓軸演出，去年獲頒的「十大傑出青年」遭國際青年商會中華民國總會撤銷資格，年初接下的公視新節目《哈囉！你給問嗎？》主持合作中止，Uber Eats也暫停他的代言人工作，與蘇打綠家凱合作的新單曲被迫下架，演藝前途堪憂。
《嗨！營業中》節目製作單位也在上月23日發出公告：「本週播出之節目內容，為先前錄影製作完成，將於原定時間播出。後續已錄製未播出之內容，將更審慎小心處理，謝謝大家的關心及支持。」而最新一集節目即將於7月8日播出，炎亞綸露臉是否會受影響，也備受網友討論。
※【NOWnews 今日新聞
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