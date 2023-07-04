把握「回頭客」！泰國再度暫緩徵收入境觀光費 延至明年初實施
疫後觀光潮復甦，泰國積極推廣觀光，泰國觀光旅遊暨體育部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）表示，此前內閣會議上批准「對外國遊客入境徵收150至300泰銖」（約新台幣130元、265元）的政策，將推遲至2024年1月1日生效。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合當地媒體報導，泰國內閣在今年2月14日批准了國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）的草案，原本計劃於6月正式開始實施徵收外國遊客旅遊入境費，不過遲遲未正式收費。6月30日泰國觀光旅遊暨體育部再次召開了相關會議，會上官員一致同意暫緩收費，該部門認為免收遊客落地費將有很大機率迎來「回頭客」。
事實上，泰國觀光業在今年成長迅速，自今年1月至6月25日為止，國際觀光客突破1200萬人次。入境泰國前5名的國際觀光客包括中國、馬來西亞、印度、韓國、越南，佔外國遊客的46.7%，其中，中國遊客成長幅度最快，其次是韓國與越南。
《曼谷郵報》（Bangkok post）報導，皮帕接受訪問時表示，收取入境費的政策不會取消，觀光旅遊暨體育部規劃把收取入境費的工作外包給外部團體執行，可能會透過3種方式，包括手機應用程式、網站和收費亭徵收。原本預計在今年初生效，但因泰國政府仍在商議收費方式，因此暫緩至6月，如今再度延至明年初，先優待回頭客和疫情穩定後便來泰國遊玩的旅客。