提五大戰略布局！郭台銘：經濟人有資格成為國家領袖

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郭台銘昨天今天分別走訪高雄、屏東，上午並在臉書以「五大國家經濟戰略布局 打造台灣下一個黃金三十年」為題發文指出，主張重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」；思索三大產業次世代龍頭明星；協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器；關注民生經濟，實現社會正義，全民共享經濟果實；創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。
他說，隨處可見中美兩大強權政治角力的痕跡，台灣更需要有遠見的領袖，有戰略思維的布局。而政客只關心個人與政黨利益，抹黑、造謠、攻訐占據媒體版面，有誰真正關心台灣面臨的問題、中小企業面臨的困境及小老百姓面臨的壓力。
郭台銘指出，「能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人」，才有資格成為中華民國未來領袖，領航台灣跨越挑戰，改變台灣帶給大家新希望。
郭台銘表示，民進黨執政下，企業擔憂缺電、缺水、缺工、缺訂單、缺技術，民眾被通膨、低薪與生活壓得無法喘息，這是政府的怠惰，這是政客的無能。「使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜、寡、孤、獨、廢疾者，皆有所養」，是國家未來領袖最重要的職志。
郭台銘指出，創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。沒有企業敢把資金放在「火藥庫」，沒有人才會想在「砲火」下工作創業，沒有父母希望孩子活在「戰爭」威脅下。創造兩岸和平，活絡交流對話，是他的「金門和平宣言」核心價值，更是台灣再創經濟奇蹟的基石。
郭台銘表示，「和平、繁榮、清廉」是台灣生存的命脈，「願景、格局、戰略」是未來領袖的高度。「台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望。」不論未來擔任甚麼角色，他熱愛中華民國，「打造台灣下一個黃金30年」，不僅是郭台銘為中華民國的「國家總體經濟戰略布局」，更是對中華民國與台灣人民的承諾。（編輯：林興盟）1120704