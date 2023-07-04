福島核廢水排放在即！國際原子能總署總幹事訪日韓 提交最終報告
日本福島核廢水的排放問題，近來引發不少爭議，國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）已於今（4日）抵達日本，與日本外相林芳正舉行了會談，將向首相岸田文雄提交排放評估綜合報告；之後格羅西還將前往韓國，親自講述報告內容。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《韓聯社》、《共同社》、《日本放送協會》等日韓媒體報導，除了提交IAEA關於排放核污水的最終報告，格羅西還將參觀因2011年東日本大地震和海嘯而受損的福島第一核電廠。自2022年年初以來，IAEA已多次訪問日本，經過處理的核污水將在幾十年內被逐漸排放到大海裡。
林芳正在與格羅西的會晤中強調，日本將繼續按照科學證據，向國際社會提供透明、嚴謹的解釋，說明經處理之廢水排放入海的安全性。
在這之前，IAEA就已針對福島核廢水排放公布過中期報告，認為東京電力公司（簡稱東電）採取了足夠的預防措施，也制定了詳細的輻射影響評估方案，認可了排海計劃的妥當性。不過，IAEA的背書，能否讓福島當地居民與周邊國家，對日本政府和東電的安全措施有信心，也是後續的考驗之一。
在訪問完日本後，格羅西將於7日至9日赴韓國3天，會見韓國原子能安全委員會委員長劉國熙、韓國外交部長官樸振等人，向韓方介紹上述報告的有關內容。