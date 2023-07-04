猴痘本土病例增21起！疾管署5日擴大疫苗接種對象

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疾管署表示，依據6月28日召開之衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，擴大猴痘疫苗接種對象，將自7月5日起正式調整Mpox疫苗暴露前預防(PrEP)接種對象，由原先「近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等」，放寬為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」。
疾管署提醒，統計截至7月3日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。另各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，以提升優先接種族群接種之可近性。呼籲符合接種條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。
疾管署統計，截至7月3日共計完成62,468人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種347人次及暴露前預防(PrEP)接種62,121人次；已接種1劑者44,025人，已完成2劑疫苗接種者為18,443人，約為滿4週應接種第2劑的5成，也提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。經統計確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間(約需14天)產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。
疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。
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