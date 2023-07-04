陸航「夜攻」阿帕契掛載地獄火 「神弓操演」刺針、復仇者上場
為驗證部隊訓練成效，陸軍航空特戰指揮部將於７月４日至５日二天夜間，於屏東九棚地區實施「神鷹操演」，並由陸航602旅派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機，掛載「地獄火飛彈」５枚，採連續攻擊方式對敵（靶船）攻擊，阻敵於灘岸。
記者莊全成／屏東報導
航特部602旅模擬部隊在接獲上級電令後，派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機，掛載地獄火飛彈，配合雷標儀鎖定海上微弱光點射擊，精準命中目標，展現強大火力。
陸軍航特部中將指揮官張台松表示，神鷹操演是陸軍每年度的重要演訓項目，全程透過想定模擬，引導參演部隊執行射擊任務，並運用不同機型特性，進行各式訓練，以增加官兵對於程序的熟練度，驗證平時勤訓精練的成果，強化整體戰力，達成捍衛國土與保家衛國的使命。
同時，第四作戰區7月４日至５日於屏東滿州鄉九棚地區進行「神弓操演」，任務由第四作戰區成立操演指揮部，編組本島、外島防空部隊執行實彈射擊評鑑，本次參演單位計有陸軍２１砲指部、金防部、澎防部、海軍陸戰隊防警群等１１個單位，操演全程以靶彈及靶機模擬，對敵軍實施「雙聯裝刺針飛彈系統」、「復仇者飛彈車」實彈射擊。
第四作戰區中將指揮官呂坤修表示，戰備訓練是部隊不變的工作，將秉持「從嚴、從難、從實」原則，持續提升部隊作戰能量奠定堅實戰力，以實際行動捍衛國家與守護民眾安全福祉。