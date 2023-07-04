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日版浮士德遊戲！坂口健太郎打開神祕APP　付出《CODE願望代價》

▲坂口健太郎（右）主演的日劇《CODE-願望的代價-》，是改編自2016年《CODE 浮士德遊戲》（左起）、2019年《CODE浮士德遊戲2》的作品。（圖／原創娛樂、CODE浮士德遊戲臉書）
▲坂口健太郎（右）主演的日劇《CODE-願望的代價-》，是改編自2016年《CODE 浮士德遊戲》（左起）、2019年《CODE浮士德遊戲2》的作品。（圖／原創娛樂、CODE浮士德遊戲臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

由吳慷仁、謝沛恩、張翰2016年主演的台劇《CODE 浮士德遊戲》；2019年修杰楷、鍾瑶、黃尚禾、姚以緹主演續集《CODE浮士德遊戲2》皆廣受好評，日本「讀賣電視台」買下改編權，今年5月宣布翻拍成日劇《CODE-願望的代價-》，並找來「鹽係男神」坂口健太郎主演，《CODE-願望的代價-》已於本月2日開播，坂口健太郎劇中為了願望，打開神祕APP卻付出不小代價。

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▲▼台劇《CODE 浮士德遊戲》與《CODE浮士德遊戲2》由吳慷仁、謝沛恩、張翰、修杰楷、鍾瑶、黃尚禾、姚以緹等人主演。（圖／CODE浮士德遊戲臉書）
▲▼台劇《CODE 浮士德遊戲》與《CODE浮士德遊戲2》由吳慷仁、謝沛恩、張翰、修杰楷、鍾瑶、黃尚禾、姚以緹等人主演。（圖／CODE浮士德遊戲臉書）
▲▼台劇《CODE 浮士德遊戲》與《CODE浮士德遊戲2》由吳慷仁、謝沛恩、張翰、修杰楷、鍾瑶、黃尚禾、姚以緹等人主演。（圖／CODE浮士德遊戲臉書）
 
該劇除了坂口健太郎，還聚集松下奈緒、堀田真由、玉山鐵二、青柳翔、臼田麻美、鈴木浩介、三浦貴大、黑羽麻璃央等知名演員，一同探究「CODE」的真相。

《CODE-願望的代價-》故事講述因童年不幸而自我封閉的刑警二宮湊人（坂口健太郎 飾），他因為戀人七海悠香（臼田麻美 飾）的陪伴漸漸打開心房，二宮感受到幸福的同時，卻接到戀人的死亡消息，二宮發誓要找尋悠香與孩子出意外的真相。此時，二宮得到神祕APP「CODE」，APP號稱只要付出代價，就可換取願望。

另一方面，由染谷將太飾演的記者椎名一樹，也想探尋神祕APP「CODE」背後的真相，他開始監視使用「CODE」的二宮，從中發現二宮被捲入巨大陰謀。《CODE-願望的代價-》7月4日起，獨家在中華電信MOD、HamiVideo播出。

▲▼《CODE－願望的代價》由坂口健太郎（上圖右，下圖右3）、染谷將太（上圖左，下圖左2）主演。（圖／原創娛樂、CODE-願望的代價-Twitter）
▲▼《CODE－願望的代價》由坂口健太郎（上圖右3，下圖右）、染谷將太（上圖左2，下圖左）主演。（圖／原創娛樂、CODE-願望的代價-Twitter）
▲▼《CODE－願望的代價》由坂口健太郎（上圖右，下圖右3）、染谷將太（上圖左，下圖左2）主演。（圖／原創娛樂、CODE-願望的代價-Twitter）
 

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