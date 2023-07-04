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柬埔寨新二代成划船賽事國手　提拔優秀下一代、培養多才多藝

▲畢業於羅東高級中學的賴宜君同學入選亞洲青年划船錦標賽國家代表隊選手。（圖／移民署提供）
▲畢業於羅東高級中學的賴宜君同學入選亞洲青年划船錦標賽國家代表隊選手。（圖／移民署提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

移民署111學年度新住民及其子女培力獎助（勵）學金獲獎名單揭曉，本次特殊才能獎勵金計96名獲獎者、新住民及其子女優秀獎學金計3,853人、總統教育獎勵金3人、清寒助學金計2,678人，新住民證照獎勵金計706人，共有7,336人獲獎。諸多獲獎者多才多藝，不僅在課業表現有優秀的成績，也能在運動、音樂、美術和舞蹈等領域中一展長才，更榮獲教育部舉辦之全國運動、語文、音樂、美術及舞蹈比賽中獲得特優或優等獎項，深獲各界肯定。

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移民署自101學年度起開辦新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，迄今已邁入第11年，其中獎項有新住民子女特殊才能獎勵金、新住民及其子女之優秀獎學金及清寒助學金，與新住民證照獎勵金。本次榮獲特殊才能獎勵金的陳屏瑄同學，目前就讀屏榮高級中學，她的父親來自印尼，母親是國小老師。從小，父母親就培養她對人有同理心及獨立自主，將來為社會做出貢獻。她自幼便開始接觸舞蹈，並參與公益表演；在高中時，更是參加全國學生舞蹈比賽的高中職個人組民俗舞蹈決賽，並榮獲優等成績，行有餘力就四處公演，為社會帶來正面力量。屏瑄對幼兒保育懷有濃厚興趣，未來希望能結合舞蹈興趣成為幼兒律動老師，幫助孩童身心靈正向發展。

▲榮獲特殊才能獎勵金的陳屏瑄同學參加全國學生舞蹈比賽的高中職個人組民俗舞蹈決賽，並獲得優等佳績。（圖／移民署提供）
▲榮獲特殊才能獎勵金的陳屏瑄同學參加全國學生舞蹈比賽的高中職個人組民俗舞蹈決賽，並獲得優等佳績。（圖／移民署提供）
另外，畢業於羅東高級中學的賴宜君同學，母親來自柬埔寨，從小由父親和哥哥陪伴著她成長。因為父親忙於工作，培養她獨立自主且負責任的個性。由於哥哥在國中時參加划船隊，因此宜君也開始對划船產生了興趣，並跟隨哥哥的腳步加入划船隊。雖然曾經遭受低潮和指責，但經過亞洲青年培訓隊的訓練重新點燃熱情，最終成功入選亞洲青年划船錦標賽國家代表隊選手。展望未來，宜君希望能順利進入國立體育大學，加強學科專業知識，提升英語能力，並考取專業證照，無論是在划船還是生活中，她都希望抓住每一次機會划向未來，追尋屬於自己的夢想。

移民署表示，特殊才能獎勵金依獎項類別不同，獎金5,000元至1萬元不等，有些新住民子女甚至慷慨地將獎金回饋社會，幫助其他更需要幫助的人，希望新住民子女能保持學習的熱情，勇於面對挑戰，為自己的夢想和未來不斷精進追求卓越。

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