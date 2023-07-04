柬埔寨新二代成划船賽事國手 提拔優秀下一代、培養多才多藝
移民署111學年度新住民及其子女培力獎助（勵）學金獲獎名單揭曉，本次特殊才能獎勵金計96名獲獎者、新住民及其子女優秀獎學金計3,853人、總統教育獎勵金3人、清寒助學金計2,678人，新住民證照獎勵金計706人，共有7,336人獲獎。諸多獲獎者多才多藝，不僅在課業表現有優秀的成績，也能在運動、音樂、美術和舞蹈等領域中一展長才，更榮獲教育部舉辦之全國運動、語文、音樂、美術及舞蹈比賽中獲得特優或優等獎項，深獲各界肯定。
國際中心賴正琳／綜合報導
移民署自101學年度起開辦新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，迄今已邁入第11年，其中獎項有新住民子女特殊才能獎勵金、新住民及其子女之優秀獎學金及清寒助學金，與新住民證照獎勵金。本次榮獲特殊才能獎勵金的陳屏瑄同學，目前就讀屏榮高級中學，她的父親來自印尼，母親是國小老師。從小，父母親就培養她對人有同理心及獨立自主，將來為社會做出貢獻。她自幼便開始接觸舞蹈，並參與公益表演；在高中時，更是參加全國學生舞蹈比賽的高中職個人組民俗舞蹈決賽，並榮獲優等成績，行有餘力就四處公演，為社會帶來正面力量。屏瑄對幼兒保育懷有濃厚興趣，未來希望能結合舞蹈興趣成為幼兒律動老師，幫助孩童身心靈正向發展。
另外，畢業於羅東高級中學的賴宜君同學，母親來自柬埔寨，從小由父親和哥哥陪伴著她成長。因為父親忙於工作，培養她獨立自主且負責任的個性。由於哥哥在國中時參加划船隊，因此宜君也開始對划船產生了興趣，並跟隨哥哥的腳步加入划船隊。雖然曾經遭受低潮和指責，但經過亞洲青年培訓隊的訓練重新點燃熱情，最終成功入選亞洲青年划船錦標賽國家代表隊選手。展望未來，宜君希望能順利進入國立體育大學，加強學科專業知識，提升英語能力，並考取專業證照，無論是在划船還是生活中，她都希望抓住每一次機會划向未來，追尋屬於自己的夢想。
移民署表示，特殊才能獎勵金依獎項類別不同，獎金5,000元至1萬元不等，有些新住民子女甚至慷慨地將獎金回饋社會，幫助其他更需要幫助的人，希望新住民子女能保持學習的熱情，勇於面對挑戰，為自己的夢想和未來不斷精進追求卓越。