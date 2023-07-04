富士山開山！搶登頂看日出「彈丸登山客」激增　反被急救送下山

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由於不少登山客的目標就是在富士山山頂觀賞日出，凌晨3點時就已經能看許多登山客摸黑上山，配戴的頭燈在黑暗中排列了好幾百公尺，到了山頂附近更是擠滿了登山客，形成「寸步難行」的狀況。尤其在山頂附近的道路寬度只夠1個人通過，若是踏錯了一步，很可能還會引起落實，因此在山頂能不時聽到富士山嚮導拚命呼籲登山客「待在繩子內」。
富士山的登山路線是需要花費6至7小時攀登，下山也得花上3小時半至4小時的時間，強度十分高，要登頂絕非易事。但在費盡努力登頂，並且看到太陽緩緩升起，陽光照耀在水面上的景色，登山途中的辛苦也瞬間煙消雲散。
但是也因為登山過程困難，登山客通常會先搭車到5合目，休息1個2個小時，接著步行2至4小時，在下午或晚間抵達7合或8合目的山屋。小睡以後，在午夜零時左右從山屋出發，走3個小時到4個半小時，天未亮時登頂，等待日出。
但因為新冠疫情的關係，山小屋防疫措施尚未鬆綁，容納人數仍是過去的一半，所有山屋預約網站都是客滿或僅剩少數床位。報導指出，在開山第一天「一床難求」，其中有7成是由外國登山客預約。
預約不到山小屋的登山客執意上山的話，多半都是採取「彈丸登山」方式登頂觀日出，但專家以及工作人員都十分不建議，在五合目也能看見工作人員向登山客建議不要採取「彈丸登山」的方式登山。「彈丸登山」指的是徹夜出發，攻頂後立即下山的登山方式，但這種「0泊2日」的登山方式，容易因為睡眠不足而引發意外，也可能因為身體沒有時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。
而記者實際走訪富士山，的確也看到了不少「彈丸登山客」，還有許多輕裝上山的遊客，甚至有外國登山客穿著短袖短褲挑戰登頂，讓在富士山五合目救護站的護理師看的捏把冷汗。
富士山五合目救護站護理師堀田麻由美強調，攀登富士山並非想像中的簡單，是運動強度很高的登山活動。「雖然輕裝上山也是有可能可以登頂，但真的安全嗎？如果天氣突然變差，屆時能不能平安下山呢？」
在採訪途中，還碰上一對義大利籍兄弟在下山途中，弟弟走到一半突然呼吸困難，連走路都成問題，在前往山小屋的途中失去意識，最後由救護車送下山。
隨著疫後首個登山季到來，再加上邊境管制措施放寬，「彈丸登山」引起的問題也讓當地商家、工作人員十分苦惱。先前周邊地方政府還提交請願書，希望能控管登山人數，避免山難風險增加。