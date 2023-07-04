巷仔內／柯文哲力挺716遊行搶當在野共主　侯友宜聲勢低恐淪配角

拋恢復兵役役期4個月惹議　侯友宜：前提是兩岸台海穩定之後

▲對於拋出「恢復4個月兵役」惹議，侯友宜在市府活動後發表回應前提是兩岸台海穩定之後。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.04）
▲對於拋出「恢復4個月兵役」惹議，侯友宜在市府活動後發表回應前提是兩岸台海穩定之後。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.04）

記者吳嘉億／新北報導

針對昨日受訪拋出的「恢復4個月兵役」議題引發軒然大波，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（4）日午後先由競選辦公室發布聲明，下午在出席市府 「2023年新北市國際帕拉桌球公開賽」賽事啟動記者會上，又再次發表回應談話重申，強調前提是確定兩岸和平穩定之後，才有可能恢復4個月兵役。

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侯友宜開頭率先特別強調，現階段他沒有反對兵役延長一年，是因為民進黨把兩岸搞得兵兇戰危、瀕臨戰爭邊緣，這是不得不的選擇；說明要恢復4個月役期，在昨天他特別說明是有前提的，要確定兩岸和平穩定之後，在自己當選總統後，一定展開對話交流，建立互信，在確定兩岸台海穩定之後，才有可能恢復4個月役期。

侯友宜也再度重申「美國是我們長久以來堅強的盟友」，一定會強化國防，提升自我防禦能力，也會繼續對美軍購。

下午這場記者會原定是侯友宜在會後接受媒體聯訪，不過市府在午後緊急發布行程異動，由侯友宜於會後針對兵役問題發表回應談話，也以時間關係為由不再安排接受媒體記者聯訪，侯友宜在結束談話後便離開記者會現場，對於記者追問也沒有回應，讓大批來到的媒體記者詫異與議論紛紛。
 

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