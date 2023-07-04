羽球／世界羽聯最新排名！戴資穎維持第4、周天成也上升第7
世界羽聯(BWF)今(4日)公布本周最新世界排名，剛奪下2023台北羽球公開賽女單冠軍的「一姐」戴資穎排名依舊維持在第4名，「台灣一哥」周天成則是上升了2名來到第7名；男雙李哲輝／楊博軒成功超越奧運金牌男雙李洋／王齊麟的20名，來到第19名，僅次於排在第14名的盧敬堯／楊博涵，成為新的台灣第二男雙組合。
實習記者練宗翰/綜合報導
世界羽聯公布本周最新世界排名，女單方面，台灣球后戴資穎維持在第4名的位置，許玟琪的排名也是維持在第21名的位置，而白馭珀則是跌落了1名排在第23名緊追在後。
男單方面，台灣一哥周天成上升2名來到世界第7名，林俊易與王子維的排名則是雙雙下滑，林俊易落3名排在第27名，王子維跌落2名排在第29名。
男雙則有較不一樣的變動，剛拿下台北羽球公開賽男雙銀牌的盧敬堯／楊博涵排名下滑1名排在第14名，而李哲輝／楊博軒則是成功超越黃金組合李洋／王齊麟來到第19名，成為新的台灣第二男雙組合。
台灣選手將在本週參加超級500系列加拿大羽球公開賽，預計將由男雙李洋／王齊麟率先上陣，對戰地主林湋鍩／龐立勤，盼奪下台灣此次公開賽的第一勝；女單則是由許玟琪對上丹麥的Amalie Schulz；男單李俊易與戚又仁將上演自家大戰。