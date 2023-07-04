侯友宜提合憲九二共識論述　江啟臣曝內幕「源自藍營大老宴」

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江啟臣今受訪指出，基於中華民國憲法的九二共識，是他在擔任黨主席時經內部討論、外部諮詢後所形成共識，於後也在當年全代會提出報告，並且獲得通過，這更清楚讓大家知道九二共識原意。
江啟臣說，2019年不管中共方面講話與綠營操作，那年選舉九二共識被抹紅、抹黑相當嚴重，兩岸擱置爭議的原意更遭到扭曲，後來經討論認為應清楚告知大家九二共識的原意，並透過中華民國憲法定位兩岸關係，也是最大的公約數，「若不認同就應去修改憲法。」
江啟臣強調，當時用基於中華民國憲法的九二共識，一方面對外宣示反對任何消滅中華民國主張，包括反對台獨、反對一國兩制，基於中華民國憲法的九二共識可捍衛中華民國存在，並藉由憲法定位兩岸關係，另也可以得到更多中間選民認同。
此外，江啟臣也提到，近日在李乾龍一場作東聚會上，與會的馬英九談到過去主張九二共識內容及精神，於後他也補充其擔任黨主席期間，2020大選因九二共識，及國民黨兩岸論述影響到選情，他將檢討後提及基於中華民國憲法的九二共識論述內容，於現場提出說明，後來侯的團隊也向他索取資料參考。
國民黨立委李德維則指出，在中華民國憲法為基礎的九二共識，本來就是國民黨所追求主張，這部分民進黨卻不斷汙名化，造成一定程度問題。他認為，「侯友宜把中華民國立場的九二共識說清楚，有助於澄清未來兩岸關係發展。」
李德維強調，兩岸關係是重中之重，連結國防、軍事、兵役或經貿發展，民進黨一定會拿這個做文章，但民進黨上台也不敢把ECFA取消，不要只是享受國民黨執政成果，但對兩岸解決爭議的九二共識只會扣紅帽子。
國民黨立委王鴻薇說，侯友宜說法哪一點違反中華民國憲法？民進黨永遠只會丟紅帽子，他要反問民進黨總統參選人賴清德，不斷說不能重回一中框架，那賴清德是否說明，當總統是否要廢掉ECFA？應該說清楚講明白。